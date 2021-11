Steigende Coronazahlen: Stadt Wolgast sagt Weihnachtsmarkt ab

Wolgast

Auch in diesem Jahr wird es in Wolgast keinen Weihnachtsmarkt geben: Der für das dritte Adventswochenende geplante festliche Markt (10 bis 12. Dezember) auf dem Rathausplatz wurde am Mittwoch abgesagt. Auch die für den 9. Dezember geplante Weihnachtsfeier der Seniorinnen und Senioren der Stadt Wolgast und das alljährliche Fest der Vereine (2. Dezember) finden nicht statt.

Wie Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) sagte, hätten sich die Akteure gemeinsam mit der Stadt auf Grund der aktuellen Corona-Situation zum Schutz der Wolgaster Bürger entschieden, die Veranstaltungen ausfallen zu lassen. Die Entscheidung habe sich niemand leicht gemacht, zumal bereits im Vorjahr alles ausfiel.

Veranstaltungen werden nachgeholt

Zwar hätte man die Veranstaltungen unter der Maßgabe von 2G plus durchführen können, „doch die Umsetzung ist auf dem Rathausplatz sehr schwer. Das ohnehin kleine Areal müsste eingezäunt werden, eine umfängliche Einlasskontrolle organisiert werden. Alle Besucher müssen geimpft oder genesen sein und mit einem tagaktuellen Antigen-Test erscheinen. Wir würden Bürger ausgrenzen. Das widerspricht dem weihnachtlichen Gedanken. Andererseits wäre das Ansteckungsrisiko ohne Vorkehrungen enorm hoch. Daher orientieren wir für die Veranstaltungen auf das Frühjahr“, so der Bürgermeister.

Zudem hätte die Anmeldesituation für die Seniorenweihnachtsfeier und das Fest der Vereine gezeigt, dass viele Eingeladene von sich aus schon den Veranstaltungen fern bleiben wollten.

Von Cornelia Meerkatz