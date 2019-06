Benz

Adolf Dittmer hätte seine helle Freude gehabt, wenn er dieser Tage die Benzer Petrikirche betreten würde, so wie gestern Dr. Monika Bachtler von der Rudolf-August-Oetker-Stiftung, Friedrich-Wilhelm von Rauch von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und Ulrich Wolff von der Stiftung der Sparkasse Vorpommern. Denn die Vertreter dieser drei Institutionen haben es der Evangelischen Kirchengemeinde Benz ermöglicht, dass das Prunkstück des Gotteshauses, die einmalige Sternen- und Rosettendecke, saniert werden konnte.

110 Jahre nachdem der Stettiner Hof- und Dekorationsmaler Adolf Dittmer das farbenprächtige Firmament geschaffen hat, erstrahlt es nun wieder wie neu. Notwendig wurde die Sanierung der Innendecke, weil durch das undichte Dach über die Jahre immer wieder Schnee eingedrungen war. „An vielen Stellen hatte sich die Leimfarbe vom Untergrund gelöst und war als ,Sternenstaub’ in das Kirchenschiff gerieselt“, erinnert sich Pastorin Annegret Möller-Titel an das Frühjahr 2010, als sie sich in Benz für die Nachfolge von Pastor Arndt Noack beworben hatte.

Schon einige Jahre vorher litt die Sternendecke unter der Feuchtigkeit, sodass 2008 ein Förderkreis gegründet wurde und die Idee aufkam, Stern-Paten zu gewinnen. Nun, mehr als ein Jahrzehnt nach den ersten Schritten, ist die Sternendecke fleckenfrei. Bevor allerdings die Restaurierung dieser kunsthistorischen Kostbarkeit beginnen konnte, musste die Kirchengemeinde 2014 den Kirchturm, dessen Gebälk marode war, restaurieren. 2016 folgte das Kirchendach. Auch zwischen den Dachziegeln und der hölzernen Innendecke waren etliche Dachbalken derart von der Feuchtigkeit beschädigt, dass sie ausgetauscht werden mussten.

Stiftungs-Trio unterstützt Restaurierung

Beide Maßnahmen verschlangen über 400 000 Euro, die aus Eigenmitteln, EU-Fördergeldern und von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz aufgebracht wurden. 2017 war es dann so weit, dass der Sternenhimmel in Angriff genommen werden konnte. „Wir hatten uns vorgenommen, die Decke in drei Abschnitten zu sanieren“, erklärte Pastorin Möller-Titel. Denn für die Arbeiten musste ja die Finanzierung gestemmt werden, die zu einem beträchtlichen Teil aus den Einnahmen des Benzer Kirchensommers resultierte.

Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, die Oetker-Stiftung und die Stiftung der Sparkasse Vorpommern sahen aber die Notwendigkeit, dass die Sanierung in einem Zug erfolgt. Der Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, Friedrich-Wilhelm von Rauch, brachte zum Ausdruck, dass es auch für seine Institution ein Kraftakt war, die Gremien von der Notwendigkeit der Förderung zu überzeugen, und gemeinsam mit den anderen Stiftungen eine ausreichende Co-Finanzierung für die Restaurierung der Benzer Sterne hinzubekommen. „Es ist wichtig, zu betonen, wie gut die Zusammenarbeit zwischen den Stiftungen funktionierte“, sagte von Rauch.

Ulrich Wolff, der Vorsitzende der Sparkasse Vorpommern, ergänzte: „Als wir uns das erste Mal in 2016 gemeinsam die Kassettendecke anschauten, lag noch ein langer Weg vor Frau Möller-Titel. Heute können wir auf diese einzigartige und wunderschöne neue Farbenpracht blicken. Es war damals die richtige Entscheidung, spontan die komplette Sanierung zu begleiten und es nicht bei einer Teilsanierung zu belassen.“

Kassettendecke mit Sternen verziert

Alle Stiftungsvertreter hoben die Besonderheit der Benzer Kirche hervor, in der seit über 50 Jahren der Benzer Kirchensommer stattfindet, und die in der Zeit, als Adolf Dittmer die Kassettendecke mit Sternen verzierte, von Lyonel Feininger gezeichnet wurde. „ Feininger hat diese Kirche gemalt. Wir kennen 19 Zeichnungen davon“, erklärte von Rauch. Leider gibt es von Feininger keine Zeichnungen, die die Benzer Petrikirche von innen zeigen. So fehlt ein Zeitzeugnis von der ursprünglichen Deckenmalerei.

Die Restaurierung der Sternendecke wurde von der Restauratorin Anja Bujak aus Mesekenhagen ausgeführt und von Bettina Strauß aus Mirow begleitet. Seitens des Pommerschen Kirchenkreises war die stellvertretende Leiterin der Bauabteilung, Anett Burkhardt, und als bauleitende Architektin Dr. Anne Börrnert aus Wolgast an der Restaurierung beteiligt.

Eine Überraschung hatten die Arbeiten für alle Beteiligten noch parat. Denn zwischen dem erhaltenen neobarocken Stuckwerk hatte Dittmer rote Draperien, also textile Gehänge, auf das Holz gemalt. Diese wurden jedoch im Laufe der Jahre übertüncht, so dass sie nicht mehr zu sehen waren. Neben der Orgel sind diese nun in einem historischen Fenster wieder sichtbar gemacht worden.

Die gesamte Sternendeckensanierung kostete rund 300 000 Euro, die über Eigenmittel, Spenden, Stern-Paten und die genannten Stiftungen finanziert wurden.

Dietmar Pühler