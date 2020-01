Sternsinger besuchten mehr als 100 Häuser auf Usedom

Insel Usedom

„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ – unter diesem Leitmotiv zogen an den beiden vergangenen Wochenenden über 50 kleine Sternsinger auf Usedom von Haus zu Haus. Sie sangen „Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg“, erzählten die Geschichte von den drei Weisen aus dem Morgenland und brachten Gottes Segen in weit mehr als hundert Häuser. Als Dankeschön bekamen sie so manche Süßigkeit von den besuchten Menschen und fast 3800 Euro in ihre Sammelbüchsen gesteckt.

Ein tolles Ergebnis, wie die Organisatoren in den Kaiserbädern, im Achterland und im Inselnorden finden. Dort waren insgesamt siebzehn Kleingruppen á drei Kinder in Begleitung von Erwachsenen unterwegs, um die Häuser zu segnen und Spenden insbesondere für Kinder im Libanon zu sammeln, wo auch viele syrische Flüchtlinge leben. Damit soll, so war von den Sternsingern zu erfahren, der Friedensprozess befördert werden. Die Kinder sollen mithilfe verschiedener Projekte lernen, dass man trotz unterschiedlicher Religionen friedlich miteinander zusammenleben kann.

Das Sternsingen ist eine katholische Tradition und wurde rund um den Dreikönigstag bereits zum 61. Mal vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in ganz Deutschland durchgeführt. Auf der Insel und auch auf dem Festland rund um Wolgast gehen aber schon seit Jahren Kinder aus katholischen und evangelischen Kirchengemeinden gemeinsam.

In Heringsdorf und Zinnowitz hatte die Gemeindepädagogin Ruthea Dunker von der Katholischen Kirchengemeinde St. Otto den Hut auf. Sie bekam Unterstützung von den Evangelischen Kirchengemeinden in beiden Orten, während in Usedom und im Lieper Winkel ihre evangelische Kollegin Vera Bäßmann mit engagierten Frauen aus den Kirchengemeinden Usedom und Morgenitz unterwegs war. Dazu kamen noch Spenden, die vom Benzer Kinderhaus „Himmelsschlüsselchen“ gesammelt wurden.

Ruthea Dunker bedankte sich bei allen, die an der Vorbereitung und Durchführung dieser Sternsingeraktion beteiligt waren mit einem ganz großen Dank für den engagierten Einsatz. „Ihr habt Gottes Segen in die Häuser getragen, ihr habt Freude geschenkt mit Gesang, Gebet und teilweise sogar mit Tanz. Die Freude kam auch zu euch zurück. Dies war ganz deutlich spürbar. Ihr wart alle ein Segen.“

Von Dietmar Pühler