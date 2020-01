Sternsinger bringen Segen ins Wolgaster Rathaus

Wolgast

Ihren Segen für das neue Jahr überbrachten gestern in Wolgast die Sternsinger – Kinder der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt. Wie Gemeindepädagogin Anna-Luise Wenzel erklärte, werde seit zwei Jahren ein gemeinsamer Zug der Sternsinger durch Wolgast veranstaltet. Am Donnerstag waren 25 Kinder dabei.

Sie erhielten zunächst in der Katholischen Kirche den Segen und zogen dann als gemeinsame Gruppe zum Technischen und anschließend zum Historischen Rathaus. Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) begleitete sie. Die Kinder sammeln bei ihren Besuchen Geld für ein gemeinnütziges Projekt. In diesem Jahr soll das Geld Kindern und Jugendlichen im Libanon zugute kommen, wo auch viele syrische Flüchtlinge leben. „Damit soll der Friedensprozess befördert werden. Die Kinder sollen mithilfe verschiedener Projekte lernen, dass man trotz unterschiedlicher Religionen friedlich miteinander zusammenleben kann“, sagt die Gemeindepädagogin.

Insgesamt laufen die Wolgaster Sternsinger 70 Adressen an, sie besuchen Geschäfte, Firmen und Privatadressen. Am Sonnabend sammeln sie ebenfalls. So kommen sie auch zum Neujahrskonzert der Stadt in die St. Petri Kirche.

Zur Galerie 25 Kinder aus evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Wolgast kamen als Sternsinger am 2. Januar ins Rathaus, um den Segen für das neue Jahr zu überbringen.

Von Cornelia Meerkatz