Usedom

Am 12. Januar werden die Sternsinger im Usedomer Achterland unterwegs sein. Es wird vier Gruppen geben, die in Usedom, Liepe, Mellenthin und Morgenitz von Haus zu Haus ziehen. Zuvor sind die Sternsinger zu zwei Vorbereitungstreffen eingeladen, bei denen sie die Lieder einstudieren und das Sternsingerland 2020, den Libanon, kennenlernen werden. Die Kinder aus der Stadt Usedom treffen sich am 10. Januar von 16.30 bis 18 Uhr im Pfarrhaus Usedom und die anderen drei Gruppen am 11. Januar von 10 bis 11.30 Uhr im Pfarrhaus Morgenitz. Zum Sternsingen kommen dann alle vier Gruppen am 12. Januar um 14 Uhr in der Mellenthiner Kirche zusammen, von wo aus sie zu ihren Einsatzorten gebracht werden. Wer noch mitmachen möchte, melde sich bei Gemeindepädagogin Vera Bäßmann (Telefon: 038372/70251) an.

Von Dietmar Pühler