Sternsinger sind wieder auf Usedom unterwegs

Insel Usedom

Corona wirbelt unser aller Leben durcheinander, auch das der Sternsinger. Am Donnerstag war Dreikönigstag und für gewöhnlich sind an diesem Tag viele Sternsinger-Gruppen auf der Insel Usedom unterwegs, um Gottes Segen in die Häuser zu bringen und Geld für notleidende Kinder in aller Welt zu sammeln. Während im vergangenen Jahr das traditionelle Sternsingen komplett ausfiel, zogen am Donnerstag in Benz zwölf Kinder als Sternträger, Caspar, Melchior und Balthasar durch das Dorf, um Hausbesuche nach vorheriger Anmeldung zu machen.

Es erklang „Stern über Bethlehem“

Die Erzieherinnen Mechthild Hoppe und Wiebke Liesong vom Evangelischen Kinderhaus Himmelschlüsselchen begleiteten die Kinder, die vor den Haustüren „Stern über Bethlehem“ sangen und ihre Texte vortrugen. Zur Belohnung gab es allerlei Süßigkeiten, die gar nicht alle Platz in den Jackentaschen fanden, sowie Geldscheine und Münzen in die Spendendosen. Zusammengekommen sind insgesamt 365, 50 Euro. Mithilfe der Erwachsenen klebten die Kleinen den Segensspruch „Christus mansionem benedicat“ („Christus segne dieses Haus“) auf die Türrahmen, bevor es weiter ging zur nächsten Adresse.

Es war am Donnerstag die einzige Sternsingeraktion auf der Insel und dieses Mal mussten die Kinder vor den Haustüren singen. Sonst werden sie in der Regel in die warmen Wohnstuben hineingebeten. Doch das störte Amalia, Ben, Eik, Freddy, Mecky und Oskar überhaupt nicht, die fröhlich mit goldenen Pappkronen und Sternen von Haus zu Haus gingen.

Am kommenden Sonntag wird es auch im Inselnorden Hausbesuche von den Sternsingern geben. Dort wird Gemeindepädagoge Cord Bollenbach von der Evangelischen Kirchengemeinde Krummin-Karlshagen-Zinnowitz die Sternsinger begleiten.

Die Katholische Pfarrei St. Otto wiederum beschränkt sich auf Hausbesuche durch Gemeindereferentin Ruthea Dunker und Gottesdienstbeauftragte in Anklam, Heringsdorf und Zinnowitz. Der traditionelle Aussendungsgottesdienst für die Sternsinger in der Heringsdorfer Kirche Stella Maris entfiel gestern aus den bekannten Gründen. Dafür liegen dort im Vorraum geweihte Segensaufkleber und Haussegnungstexte zum Mitnehmen bereit. Spenden werden in diesem Fall nicht vor Ort gesammelt, sondern können direkt an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ überwiesen werden.

Geld fließt in Hilfsprojekte

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ stellt jedes Jahr ein Thema und einen Kontinent exemplarisch in den Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen. „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautet das diesjährige Motto. Die Sternsinger werden dabei auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen. In vielen Ländern des globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit.

Von Dietmar Pühler