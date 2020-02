Stettin

Am 5. Oktober 1897 gab es in der Handelsmetropole Stettin, der damaligen Hauptstadt der preußischen Provinz Pommern, Grund zum Feiern. Bei der Stettiner Maschinenbau Actien-Gesellschaft Vulcan, mit 7000 Beschäftigten einer der größten deutschen privaten Betriebe, standen der Stapellauf und die Taufe des Schiffes mit der Bau-Nr. 234 an. 30 000 Menschen waren gekommen, um vom gegenüberliegenden Oderufer das Großereignis mitzuerleben. Der Tag wurde zu einem wahren Volksfest, das durch die Anwesenheit des Kaisers noch an Glanz gewann.

Blaus Band für schnellste Atlantiküberquerung

Der „Täufling“ war das für den Norddeutschen Lloyd ( Bremen) gebaute Passagierschiff „Kaiser Wilhelm der Große“, mit 12 481 Bruttoregistertonnen und einer Länge von 183 Metern bis dato größte Schiff der Welt. Das erregte international Aufsehen. Als das Schiff wenig später unter Kapitän Ludwig Störmer auch noch das „Blaue Band“ für die schnellste Überquerung des Atlantiks errang, knallten auf der Werft und in der Reederei wiederum die Champagnerkorken.

Das größte und das schnellste Schiff der Welt zu bauen, war das Höchste, was eine Werft erreichen konnte. Der Stettiner Vulcan hatte damit eine Spitzenposition im internationalen Schiffbau erreicht und der Norddeutsche Lloyd eilte als Eigner des Schiffes der Konkurrenz weit voraus. Der Name des Schiffes geht darauf zurück, dass Kaiser Wilhelm I. von seinem Enkel Kaiser Wilhelm II., Kaiser Wilhelm der Große genannt worden war.

Vulcanus ist der Gott der Schmiede

Ihren Anfang nahm die Erfolgsgeschichte der Stettiner Werft im Jahre 1851. Allein aus Eisen wollten die Hamburger Ingenieure Franz F.D. Fürchtenicht und Franz W. Brock ihre Schiffsrümpfe bauen. Und es sollten keine Segelschiffe werden, sondern besonders seetüchtige Dampfer. Beide leisteten ab 1851 in ihrer Schiffswerft und Maschinenfabrik im später nach Stettin eingemeindeten Bredow eine echte Pioniertat für den neuzeitlichen eisernen Schiffbau. Nicht zufällig wählten sie Vulcanus, den römischen Gott des Feuers und der Schmiede sowie aller Metallhandwerker, die auf die Kraft des Feuers angewiesen sind, als Namenspatron für ihr Unternehmen.

Skepsis: Kann Eisen schwimmen?

Über viele Jahrtausende waren Schiffe aus Holz gebaut worden. Als später ausreichend Eisen zur Verfügung stand, schreckte man zunächst vor dessen Verwendung im Schiffbau zurück. Dass Eisen schwimmen kann, wollten viele nicht glauben. Es waren die Engländer, die zu Beginn der Industrialisierung Eisen im Schiffbau einsetzten, um das rar gewordene Krummholz zu ersetzen. Das Kielschwein und die Spanten bestanden nun aus Eisenprofilen und die Beplankung aus Holz. Alte Fahrensleute machten sich seinerzeit einen Spaß daraus, unwissende „Landratten“ loszuschicken, um das sogenannte Kielschwein, eigentlich ein Innenträger des Schiffes, zu füttern (wird fortgesetzt).

Von Erwin Rosenthal