Stettiner wollen Werft in Swinemünde auflösen

Verliert Swinemünde seine Werft? Gewerkschafter schlagen Alarm. Der Betreiber, die SeeReparaturwerft (Morska Stocznia Remontowa) „Gryfia“ mit Sitz in Stettin, will die Anlage in Swinemünde verkaufen und mit dem Erlös ein neues Dock in Stettin aufbauen. Für diesen Fall könnten mehrere hundert Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Werftarbeiter aus Swinemünde kündigten bereits Proteste an.

In der Swinemünder Werft war man seit vielen Monaten nervös. Die Mitarbeiter warteten längere Zeit auf Vorschläge für die Entwicklung „ihres“ Betriebs, hörten aber nur Versprechen. Anfang Juli gab es eine Demonstration gegen eine destruktive Vorgehensweise der Geschäftsführung. Vor zwei Wochen nun tat das Management gegenüber Gewerkschaften seine Verkaufsabsichten kund. „Während eines Treffens sollten wir den Umstrukturierungsplan für die Werft erhalten. Stattdessen wurden wir darüber informiert, dass der Betrieb verkauft werden muss. Alles nur, weil Geld für ein neues Dock in Stettin benötigt wird. Das hat uns total überrascht. Wir warten auf ein Protokoll des Treffens, weil wir nichts schriftlich haben. Wir werden es definitiv nicht damit bewenden lassen“, sagt Aneta Stawicka, Vorsitzende der Unternehmer-Gewerkschaft der Werftarbeiter in Swinemünde.

Werftauflösung war 2013 ein Thema

Stawicka betont, dass bereits seit 2013 Versuche unternommen wurden, die Werft in Swinemünde aufzulösen, nachdem diese vorab mit der Stettiner Werft fusioniert worden war. Schon damals wurde befürchtet, dass der Betrieb an der Swine früher oder später aufgegeben werden könnte. „Bisher hatte niemand eine Idee für die Entwicklung der Werft in Swinemünde. In Stettin wird tatsächlich ein neues Dock benötigt, jedoch nicht auf Kosten unseres Betriebes. Das ist absurd“, schimpft Stawicka.

Die Geschäftsleitung soll erklärt haben, allen Swinemünder Angestellten einen Arbeitsplatz in Stettin anzubieten. Kaum jemand dürfte darauf eingehen. Aus einem einfachen Grund: Dies würde bedeuten, jeden Tag 200 Kilometer zu fahren.

Gewerkschaftern zufolge sollen die Maschinen, das Dock und andere Geräte vom Standort Swinemünde nach Stettin verlegt werden. Das Betriebsareal würde danach zum Verkauf angeboten. Im Rahmen des Verfahrens hätte ein Staatssubjekt Vorrang beim Erwerb der Grundstücke. Inoffiziell verlautet, dass die Seehafenverwaltung in Stettin und Swinemünde Appetit auf die attraktiven Grundstücke habe. Der Vorstand der Seereparaturwerft „Gryfia“ hat diesbezüglich noch keine offizielle Aussage gemacht.

Gegenüber Journalisten erklärte der Präsident von Gryfia, Krzysztof Zaremba, dass es sich nicht um eine Umstrukturierung handele, sondern um eine Modernisierung der Werft. „Wir modernisieren die Ressourcen der Werft, indem wir in das Dock, neue Werkzeuge und Transportmittel investieren und so dessen Zukunft sichern. Eine Umstrukturierung würde Entlassungen bedeuten und wir suchen Mitarbeiter.

750 Mitarbeiter in Stettin und Swinemünde

Derzeit sind 750 Mitarbeiter in den Betrieben in Stettin und Swinemünde beschäftigt. Wir haben Arbeitsplätze für weitere 250“, versichert Zaremba. Ein neues Dock in Stettin ist für „Gryfia“ von großer Bedeutung, da die Werft nur so größere Schiffe reparieren kann. Und das bedeutet höhere Umsätze und Margen. Derzeit verfügt die Werft in Stettin nur über ein großes Schwimmdock mit einer Ladekapazität von 17 000 Tonnen. Sechs weitere sind kleiner. Dies macht die Reparatur der größten Schiffe unmöglich, z.B. der großen Ostseefähren.

Das neue Dock soll eine Tragfähigkeit von 22 000 Tonnen haben. Die Baukosten werden auf ca. 100 Millionen Złoty (gut 22 Mio. Euro) geschätzt. Alle in Swinemünde hoffen noch, dass die Werft am Meer bestehen bleibt. Der Betrieb ist bereits fest mit der Geschichte der Stadt verbunden. „In Swinemünde, wie in jeder Seestadt, sind zwei Wirtschaftszweige von Bedeutung – die maritime Wirtschaft und der Tourismus. Deshalb sollten wir alles tun, um den langfristigen Wiederaufbau der Werft zu beginnen, die seit über 40 Jahren von mehreren Generationen der Swinemünder Werftarbeiter gebaut wurde “, sagt Józef Dubaniewicz, ein langjähriger Werftarbeiter.

Von Radek Jagielski