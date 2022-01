Steuerberater Schultze aus Anklam übernimmt Kanzlei in Wolgast

Wolgast

Die neue Wirkungsstätte von Robert Schultze ist Wolgast. Der Steuerberater aus Anklam hat am 1. Januar auch die Kanzlei der früheren Wolgaster Steuerberaterin Anke Kieser übernommen.

Steuerberater, so berichtet der 34-jährige Diplom-Kaufmann, sei nach dem BWL-Studium sein Wunschberuf gewesen. Daher freut er sich, dass er sein Können jetzt auch in Wolgast unter Beweis stellen kann. Nun ist er zwei Tage die Woche in Wolgast und drei in Anklam vor Ort. Sein neues motiviertes Mitarbeiterteam, das er komplett übernommen hat, konnte den Mann der Zahlen bereits nach wenigen Tagen überzeugen.

Zu Hause ist Robert Schultze in der Kleinstadt Gützkow, wo er mit seiner Frau lebt. In seiner Freizeit ist er sportlich aktiv, spielt in Anklam im Verein Volleyball. Außerdem geht er gern in Greifswald ins Theater. Er hofft daher, dass der Theaterbetrieb bald wieder beginnt. Außerdem liebt er Rockmusik aus den 1970-er und 80-er Jahren. Am liebsten mag er David Bowie

Von OZ