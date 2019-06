Heringsdorf/Karlshagen

Seit 8 Uhr sind am Sonntag die Wahllokale auf der Insel Usedom wieder geöffnet. In Heringsdorf und in Karlshagen kommt es zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt. In Heringsdorf sind 7490 Wahlberechtigte aufgerufen, ihr Kreuz für einen der beiden Kandidaten zu machen. Im Rennen sind Laura Isabelle Marisken (Einzelbewerberin/parteilos), die den ersten Wahlgang am 26. Mai mit 1885 Stimmen gewann, und Amtsinhaber Lars Petersen ( CDU), der auf 1641 Stimmen kam. In den sechs Wahllokalen – je zwei in Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin – lag die Wahlbeteiligung um 14 Uhr bei insgesamt 45 Prozent. Darin enthalten sind 19 Prozent Briefwahl.

In Karlshagen treten Einzelbewerber Sven Käning (erster Wahlgang 503 Stimmen) und Daniel Telle (Wählergemeinschaft Initiative für Karlshagen/WIK) gegeneinander an, der 456 Stimmen bekam. Die Wahllokale befinden sich im Haus des Gastes und in der Schule. Die Wahllokale sind zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Im Anschluss wird gezählt. Die Wahlbeteiligung inklusive der Briefwahl lag um 14 Uhr bei 50 Prozent.

Der OZ-Liveticker berichtet über aktuelle Ergebnisse. Besonders in den Abendstunden wird es regelmäßige Aktualisierungen und Entwicklungen in den Wahllokalen zu sehen geben.

Rügen: In Garz hängen die letzten Wahlplakate auf der Insel Rügen. Hier treten heute in der Stichwahl Sebastian Koesling (CDU) und Lothar Maaske (Freie Wählergemeinschaft Garz) gegeneinander an.

In Groß Kiesow bei Greifswald treten Astrid Zschiesche und Reinhard Rätz in der Stichwahl gegeneinander an.







Richtig spannend wird es auch in Heringsdorf. Dort fordert Laura Isabelle Marisken (parteilos) den bisherigen Amtsinhaber Lars Petersen (CDU) heraus. Auch sie sind in einem OZ-Wahlforum gegeneinander angetreten.







173 000 Rostocker sind zur Wahl aufgerufen. Die ist auch ohne Wahlschein möglich: Ein Ausweis reicht als Nachweis.

Heringsdorf/Insel Usedom:

7490 Wahlberechtigte sind aufgerufen, Ihr Kreuz für einen der beiden Kandidaten zu machen. Im Rennen sind Laura Isabelle Marisken (Einzelbewerberin/parteilos) und der Amtsinhaber Lars Petersen (CDU).

Marisken erhielt im ersten Wahlgang 1885 Stimmen, Petersen kam auf 1641 Stimmen.

Die Stichwahl des Groß Kiesower Bürgermeisters hat begonnen. Zur Wahl stehen Reinhard Rätz und die bisherige Bürgermeisterin Astrid Zschiesche.

