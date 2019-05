Heringsdorf

Nun steht das vorläufige Wahlergebnis für die Bürgermeisterwahl in Heringsdorf fest: Einzelbewerberin Laura Isabelle Marisken liegt deutlich vorn mit 1885 Stimmen. Der amtierende Bürgermeister, Lars Petersen (CDU), kommt auf 1641 Stimmen. Bei Einzelbewerber Helmut Friedrich machten 628 Wähler ihre Kreuze, bei Sven Mehling 157. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,6 Prozent. Marisken und Petersen gehen am 16. Juni in die Stichwahl.

Weil das Wahlergebnis für die Gemeinde Heringsdorf am Montag erst weit nach 14 Uhr feststand, gab es in der Gemeinde und auf Kreisebene schon jede Menge Unruhe. Warum wird in den Kaiserbädern so lange gezählt? Wahlleiterin Chris Willert begründet das so: „In zwei Wahllokalen hatten sich beim Zählen Fehler eingeschlichen, so dass dort erneut ausgezählt werden musste. Am Montagmorgen mussten wir eine neue Mannschaft ins Ahlbecker Wahllokal Bürgertreff schicken, weil die Mitarbeiter die ganze Nacht dort gezählt hatten. Das hat das Auszählen zudem verzögert.“

Laura Isabelle Marisken kandidiert für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Heringsdorf. Quelle: privat

Der amtierende Bürgermeister Lars Petersen (CDU) muss in die Stichwahl Quelle: Steffen Adler

Inzwischen sind auch die Sitze der Gemeindevertretung ausgezählt: Stärkste Fraktion ist die CDU, die auf fünf Sitze kommt. An der Spitze steht Joachim Saupe. Die Fraktion Initiative Kaiserbäder kommt auf drei Sitze, die Alternative für Deutschland ebenso. Auch der HGV Kaiserbäder hat sich drei Sitze gesichert. Auf zwei kommt die Linke, für die Johanna Arbeit 817 Stimmen geholt hat. UWG, SPD, Grüne, NPD und ULV (Unser Lebensraum Vorpommern) bekamen jeweils einen Sitz.

Henrik Nitzsche