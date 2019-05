Stichwahl in Heringsdorf

Usedom Kommunalwahlen 2019 - Stichwahl in Heringsdorf Der amtierende Bürgermeister Lars Petersen (CDU) muss in die Stichwahl. Fünf von sechs Wahllokale sind ausgezählt, so Wahlleiterin Chris Willert: Laura Isabelle Marisken 1553 Stimmen, Petersen 1372.

In Heringsdorf müssen die Wähler am 16. Juni erneut an die Wahlurne treten. Quelle: Tom Schröter