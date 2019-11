Ein „Volkswagen“ aus Stettin

Stettin

An ein wichtiges Stück pommerscher Industriegeschichte erinnert OZ in einer Serie zur Stettiner Firma Stoewer, die zeitweise bis 1200 Mitarbeiter zählte.

Ab 1916 firmierte die Autoschmiede unter dem Namen „Stoewer-Werke Aktiengesellschaft, vormals Gebrüder Stoewer“. 1899 hatten die Söhne des Firmengründers, Bernhard Stoewer jun. und Emil Stoewer mit der Produktion von Automobilen begonnen. Das Eisenwerk hieß nun „Gebrüder Stoewer, Fabrik für Motorfahrzeuge“. Noch im gleichen Jahr wurde das erste Modell, der Große Stoewer Motorwagen, vorgestellt.

Lediglich der Benz Patent-Motorwagen und die Motorkutsche von Gottlieb Daimler entstanden vor dem Stoewer’schen Motorwagen. In den 1920er-Jahren spezialisierte sich das Unternehmen auf die Produktion kleiner Serien hochwertiger und sportlicher Luxuswagen, die auf Augenhöhe mit Horch und Mercedes standen. Auch der Boxweltmeister Max Schmeling hatte sich für Stoewer entschieden. Die Horch-Pkw waren im Deutschen Reich der 1930er-Jahre die meistverkauften Wagen in der Oberklasse. Stoewer war nie auf dem Massenmarkt aktiv. Dank solider Finanzen überlebte die Firma das große Sterben der Autohersteller während der Weltwirtschaftskrise. Bernhard Stoewer jun. war bis 1920 Generaldirektor des Unternehmens und dessen Konstrukteur. Sein 1902 entwickeltes Automobil mit Vierzylindermotor zählte zu den ersten Pkw mit dieser Motorisierung in Deutschland. 1906 entwickelte er den ersten Sechszylindermotor. 1928 präsentierte Stoewer zwei moderne Achtzylindermotoren und 1930 mit dem Stoewer V 5 den ersten in Serie gefertigten Kleinwagen mit Vorderradantrieb, der auch als „ Volkswagen“ bezeichnet wurde. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden auch Lkw, Omnibusse und Traktoren gebaut. 1934 gab es Streit mit dem Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps (NSKK), das für die militärisch genutzten Fahrzeuge den Hinterrad- bzw. den Allradantrieb bevorzugte. Etwas später übernahm Bernhard Stoewer eine Tätigkeit in der technischen Leitung der Adam Opel AG in Rüsselsheim.

In Stettin gab es nun kein Mitglied der Familie Stoewer mehr; Emil, seit 1921 Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender, hatte das Unternehmen 1932 verlassen. Ab Mitte der 1930er-Jahre produzierte Stoewer für die Wehrmacht den Einheits-Pkw (LEPKW) mit Allradantrieb. Mit 11 000 Wagen wurde er zum meistgebauten Stoewer-Fahrzeug. Als Lizenzbau stellte ihn auch das BMW-Werk Eisenach als BMW 325 sowie Hanomag in Hannover ( Hanomag 20 B) her. Ab 1940 stellte Stoewer die Produktion ziviler Fahrzeuge ein und produzierte ausschließlich für die Wehrmacht. Nach Kriegsende wurden die Werksanlagen demontiert und in die UdSSR verbracht. Auch der Große Motorwagen, Ausgangspunkt aller Stoewer-Automobile, nahm diesen Weg. Das einzige erhaltene Exemplar des Fahrzeuges kann heute im Polytechnischen Museum in Moskau bewundert werden.

Lesen Sie weiter:

Qualitäts-Fahrzeuge aus Pommern wurden 100 Jahre produziert

„Stoewer“: Pommerscher Greif stand für sehr noble Automarke

Landesmuseum erwirbt Autokühler aus Stettiner Stoewer-Werken

Von Erwin Rosenthal