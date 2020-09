Stolpe

Ulrike Kögler und Martina Krüger spüren nichts von der Kälte, die im Schloss herrscht, sobald im Kamin kein Feuer brennt. Sie gehen seit Stunden dem Staub zu Leibe, der dick auf Schränken und Bücherregalen liegt. Sie und Cordula Kahlau sind definitiv jene Mitglieder des Schlossfördervereins, die sich am besten mit dem Bücherbestand auskennen, der wegen der Bauarbeiten seit Monaten in schweren Kartons lagert.

Jetzt wird es Zeit, dass wieder ein Stück Normalität ins Herrenhaus zurückkehrt. Noch in dieser Woche sollen die bestellten neuen Regale geliefert werden. Die Zeit drängt, denn bis zum Beginn des Usedomer Musikfestivals soll das Obergeschoss den Meisterschülern des berühmten litauischen Cellisten David Geringas wieder zum Proben zur Verfügung stehen.

Anzeige

Decken und Wände sind durch Schablonenmalerei verziert

Was sie und alle Freunde und Förderer des Schlosses im Obergeschoss zu sehen bekommen, ist imponierend. Hier sind nicht nur die provisorischen Gipskarton-Decken abgerissen und neu verputzt sowie neue Dielen verlegt worden, sondern, was besonders ins Auge fällt, Decken und Wände durch Schablonenmalerei verziert worden. Weil es dafür keine historischen Vorlagen gegeben hat, ist die Schmückung in Absprache mit den Restauratoren der Zeit entsprechend nachempfunden worden, erklärt Bürgermeister Falko Beitz ( SPD).

Weitere OZ+ Artikel

Geleistet hat diese komplizierte Arbeit an den zum Teil schiefen Wänden mit Thomas Feige ein Malermeister aus Thüringen. „Es hat weit und breit außer ihm keinen gegeben, der sich das zugetraut hätte.“ Auf den vergangenen Sommer zurückblickend, spricht auch Beitz von Einnahmeausfällen, weil das Schloss wegen der Corona-Maßnahmen erst verspätet für Besucher geöffnet werden und Konzerte nur mit Einschränkungen stattfinden konnten.

Sanierung ist ein gutes Stück vorangekommen

Andererseits sei man mit der Sanierung ein gutes Stück weitergekommen. Und die Ausschreibungsfrist für den nächsten Bauabschnitt ende bereits in diesen Tagen. Der umfasst die denkmalgerechte Sanierung des Roten Salons, in dem sich die Küche befindet und des daneben liegenden grünen Salons. Außerdem sollen im Saal Wände und Decken denkmalgerecht gestaltet und die Fenster mit Innenläden bekleidet werden. Bevor ab Oktober nächsten Jahres abschließend auch die Kaminhalle und der Arkadengang saniert werden, muss noch der Anbau realisiert werden, durch den der Einbau eines Fahrstuhls ermöglicht wird.

Von Ingrid Nadler