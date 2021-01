Stolpe

Im Stolper Schloss sind Maurer, Maler, Klempner und Elektriker dabei, die denkmalgerechte Sanierung des Herrenhauses fortzusetzen. Die Gemeinde hatte alle Gewerke rechtzeitig ausgeschrieben, so dass der Winter umfassend genutzt werden kann.

Fast ausschließlich sind einheimische Firmen mit der Arbeit betraut. Bürgermeister Falko Beitz ( SPD) und der Vorsitzende des Fördervereins, Prof. Gunter Mlynski, gehen davon aus, dass das Schloss Besuchern zu Saisonbeginn wieder präsentiert werden kann.

Decken aus Gipskarton wurden entfernt

Überall im Schloss sind die Restauratoren bei der Arbeit. Insgesamt werden 1,7 Millionen Euro investiert. Quelle: Falko Beitz

Am deutlichsten ist der Sanierungsfortschritt im gräflichen Gästezimmer zu erkennen. In dem als Bücherstube genutzten Raum sind sogar schon die neuen Regale eingeräumt. Decke, Fußboden und Wandgestaltung machen deutlich, in welche Richtung sich die Sanierung bewegt. Prof. Mlynski erklärt: „Sowohl hier, als auch in der Bibliothek (gräfliches Herrenzimmer, d. Red.) sind die Gipskartondecken-Provisorien entfernt und durch Putzdecken ersetzt worden. Alle Räume im Obergeschoss haben einen aufwendigen Anstrich mit Schablonenmalerei an Decken und Wänden erhalten und Beleuchtungskörper im Jugendstil.“

Den Saal hingegen kann man zurzeit nur mit Mühe betreten. Der Raum ist wegen anstehender Stuckarbeiten, Wandgestaltungen sowie Tür- und Fensterbekleidungen inklusive Innenläden großflächig eingerüstet. Der Saal wird künftig durch eine Schiebetüranlage zwischen „Gelbem Salon“ und „Speisesaal“ flexibler zu nutzen zu sein.

Anstriche nach restauratorischer Vorgabe

Regelmäßige Schlossbesucher werden die Küche kaum wiedererkennen. Hier werden die Holzdeckenflächen mit Prismenmuster wiederhergestellt und die Ikea-Küche den denkmalpflegerischen Anforderungen angepasst sowie die Wandanstriche nach restauratorischer Vorgabe ausgeführt. Im danebenliegenden Gastraum (Grüner Salon) ist eine Wandtapete sowie Schablonenmalerei an der Decke nach historischem Vorbild vorgesehen.

Vereinsvorsitzender Prof. Gunter Mlynski. Quelle: Ingrid Nadler

„Damit haben wir die abschließende Sanierung des Schlosses in Angriff genommen“, erklärt Gunter Mlynski. „Darin eingeschlossen sind der Anbau in Richtung Westen, die Schlossvorfahrt und die Parkanlagen. Im Winter 2021/22 soll schließlich die Eingangshalle und der Arkadengang umfassend restauriert werden.“

Die Investitionssumme beträgt rund 1,7 Millionen Euro mit einem Fördersatz von 90 Prozent. Der zehnprozentige Eigenanteil wird mit 105.000 Euro vom Förderverein und mit 65.000 Euro durch Ko-Finanzierungsmittel vom Land finanziert.

Verein schultert kommunalen Anteil

„Der Förderverein übernimmt damit wiederholt den Eigenanteil der Gemeinde in voller Höhe“, unterstreicht der Vereinsvorsitzende und hebt das Engagement der ehrenamtlichen Mitglieder hervor, die es auch unter den erschwerten Corona-Bedingungen ermöglicht haben, dass das Schloss unter Einhaltung der Hygienevorschriften Besuchern zugänglich gemacht werden konnte.

Der Vorstand appelliert in diesem Zusammenhang an Freunde und Interessierte, die Reihen der Mitglieder zu verstärken, die Führungen anbieten und damit dazu beitragen, dass das Schloss Stolpe als Kultur- und Erlebnisstätte noch bekannter wird.

Von Ingrid Nadler