Stolper Funkturm: Streit um Kabelverlegung ruft Justiz auf den Plan

Stolpe

Die Hoffnungen der Einwohner waren so groß wie der Mobilfunkturm, der eine Woche vor Ostern am Rande des Radwanderweges in Stolpe von der Telekom aufgestellt wurde. Während einer Einwohnerversammlung hatte man sich schon im Herbst 2017 auf diesen Standort geeinigt und seit dem gespannt darauf gewartet, dass nun auch in ihrer Haffgemeinde ein „neues Zeitalter“ in Form eines stabilen Handy- und Internetempfangs Einzug hält.

Doch weit gefehlt! Der Funkturm sendet noch immer keine Signale, was Bürgermeister Falko Beitz ( SPD) zur Weißglut bringt. Von der Telekom heißt es dazu: „Für die Anbindung des Mobilturms muss auf der Kreisstraße 44 eine Glasfaserleitung neu ausgelegt werden. Auf einem etwa 250 Meter langen Abschnitt sind dafür zwei Montagegruben und zwei Straßenpressungen notwendig.“

Mitarbeiter Matthias Werner erklärt den daraus erwachsenden Konflikt: „Beim Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde ein entsprechender Antrag mit einer von uns geplanten Verlegetiefe von 60 cm abgelehnt und eine Verlegetiefe von 100 cm gefordert. Wir haben dagegen Widerspruch eingelegt, der vom Kreis jedoch abgelehnt worden ist. Deshalb bleibt uns als Rechtsmittel nur noch das Klageverfahren.“

Wie Falko Beitz erfahren hat, ist dieses Verfahren bereits eingeleitet. „Ich bin erschüttert, dass man zur Klärung dieser für Stolpe so wichtigen Angelegenheit keinen anderen als den juristischen Weg gefunden hat. Es ist zu befürchten, dass sich der Anschluss an das Mobilfunknetz wegen dieser 40 cm weiter verzögert. Gerade in Zeiten der Pandemie wird uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, dass ein stabiles Handynetz zu einer alltäglichen Grundvoraussetzung und eigentlich auch zur Daseinsvorsorge gehört. Nicht zuletzt auch als Voraussetzung dafür, von zu Hause aus arbeiten zu können.“

Von Ingrid Nadler