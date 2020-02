Stolper Gastronom bekommt Zuschlag für Restaurant im Usedomer Hafen

Usedom

Der Betreiber der „Remise“ am Stolper Schloss hat den Zuschlag für die Gastronomie am Usedomer Hafen bekommen. „Mit Architekten und anderen Fachleuten beraten wir derzeit über die beste Lösung für das Hafengelände“, sagt Remise-Chef Lars Lindemann. Noch sei die Planung nicht abgeschlossen, im Mai soll alles genehmigt sein, so Lindemann.

Im Juni hofft er auf den Baubeginn des Restaurants. Über Einzelheiten will der Gastronom noch nicht sprechen. „Unser Projekt soll die neue Marina zu einem Anziehungspunkt machen. Bis September wollen wir fertig sein.“

Drei Jahre Bauzeit für Hafen der Stadt

Im Juli 2019 wurde der neue Hafen der Stadt Usedom für die Wassersportler freigegeben. Der Hafen verfügt über 64 Gast-Liegeplätze. Außerdem gib es 40 Plätze für Dauerlieger, die inzwischen alle vergeben sind. Dazu kommt die neue Kaianlage, die größere Fahrgastschiffe anlegen lässt. Nach drei Jahren Bauzeit konnte der Hafen in Betrieb genommen werden. Kosten: Rund 20 Millionen Euro. Den Großteil davon hat das Land Mecklenburg-Vorpommern übernommen.

Auch ohne feste Gastronomie müssen Besucher am Hafen nicht auf Speis und Trank verzichten. Nach Auskunft von Bürgermeister Jochen Storrer wird ein mobiler Pavillon den Gästen in der Bauphase des Restaurants einen Ort zum Verzehr und Verweilen bieten. Für Familien dürfte der Hafen inzwischen auch ein Anziehungspunkt sein. „Ein Großteil der Spielgeräte steht bereits“, sagt Storrer.

Im Stadtkern ist ebenfalls Bewegung

Auch im Usedomer Stadtkern tut sich einiges. Bäckermeister Haß (die OZ berichtete) hat seine Filiale mit Café von der Peenestraße auf den Markt verlegt (früher Lila-Bäcker). Laut Storrer sollen die Räume des ehemaligen Metzgers Persian – gegenüber der Kirche – bald wieder als Geschäftshaus genutzt werden.

Der Inhaber hatte vor Jahren wegen Kundenmangel seinen Laden schließen müssen. „Ich rechne damit, dass sich der Eigentümer des Hauses aus Hamburg mit dem Interessenten einigen wird“, so der Bürgermeister.

Von Rainer L. Hein