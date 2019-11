Schlosspark soll an alte Zeiten erinnern

Stolpe

Stammtischrunden, bei denen kommunale Angelegenheiten vorgetragen und besprochen werden, haben in Stolpe auf Usedom eine gute Tradition. So war es auch bei der jüngsten Runde. Nachzügler fanden in der Kaminhalle des Schlosses nur noch Stehplätze. Es ging um Großes.

Erst einmal um einen Scheck in Höhe von 105 000 Euro. Das ist genau der Eigenanteil, den die Gemeinde Stolpe für die abschließende Sanierung des Schlosses zu leisten hat. Bürgermeister Falko Beitz ( SPD), der den Scheck aus den Händen von Prof. Gunter Mlynski, Vorsitzender des Schlossfördervereins, entgegennahm, bedankte sich bei allen, die diese hohe Geldzuwendung durch ihr ehrenamtliches Wirken ermöglicht haben. „Ohne das Engagement des Schlossvereins hätte die Gemeinde das Schloss niemals sanieren können“, hat Beitz unter dem Beifall der Anwesenden unterstrichen.

Hoffnung auf pflegeleichten Park

„Ihr bürgerschaftliches Engagement ist wirklich beispielhaft und nicht so oft zu finden“, schloss sich später auch Bernd Modrow den lobenden Worten des Bürgermeisters an. Modrow ist Landschaftsarchitekt. Er hat angeboten, ebenfalls unentgeltlich, zu ergründen, wie der Schlosspark des gräflichen Anwesens einst ausgesehen hat und wie er möglicherweise wieder werden könnte. Die Gemeindevertretung hatte ihm vorab ans Herz gelegt, bei seinen Überlegungen die begrenzten finanziellen Möglichkeiten im Auge zu behalten. Was im Klartext heißt, der Park müsste pflegeleicht sein.

Bernd Modrow hat sich zunächst im Dorf umgehört und erstaunlich viele Einzelheiten über das dorfprägende Anwesen erfahren. Daran angelehnt, könnten niedrige Hecken Rasenflächen, wie die Festwiese vor dem Schloss, umgrenzen, Wege durch begleitenden Bewuchs hervorgehoben und die Einfahrt durch ein flaches Mäuerchen betont werden. Auffallend sei auf allen überlieferten Fotos ein starker Efeubewuchs, der einem intakten Mauerwerk nichts anhaben könne, so Modrow.

Ein Teich und Pavillon

Beinahe liebevoll hat sich der Fachmann der Freifläche hinter dem Schloss gewidmet. „Ein Park ohne Teich ist kein richtiger Park“, knüpft Modrow an ihm sehr sympathische Überlieferungen an. Der Aushub könnte für eine Erhöhung verwendet werden, auf der ein Pavillon stehen könnte, an den sich einige Einwohner zu erinnern glauben. Stattliche Bäume sollten den noch stehenden verwilderten Bestand ergänzen, Bänke von blühenden Sträuchern umgeben und eine Streuobstwiese durch einen Bienenlehrpfad aufgewertet und der neuen Zeit angepasst werden.

Soweit zusammengefasst erste Überlegungen, die im Einzelnen noch diskutiert werden. Möglichkeiten der Finanzierung will der Bürgermeister indes schon zum Gegenstand der nächsten Gemeindevertretersitzung machen. Die am Rande laut gewordene Idee, dass sich Einwohner und Freunde des Schlosses aktiv an der Begrünung des Parks beteiligen könnten, würde gut zu dem Bild passen, das sich die kleine Haff-Gemeinde in der Öffentlichkeit verdient hat.

Typischer Bau der Hochrenaissance

Das Gut Stolpe war bereits seit Anfang des 13. Jahrhunderts der Sitz der Stolper Nebenlinie der Familie von Schwerin. Der rechteckige Kernbau des Herrenhauses wurde zum Ende des 16. Jahrhunderts als typischer Bau der Hochrenaissance errichtet. Wahrscheinlich wurde das Gebäude während des Dreißigjährigen Krieges teilweise zerstört, das Mauerwerk des zweigeschossigen Renaissance-Kernbaus blieb jedoch weitgehend erhalten. Ein Wiederaufbau und gleichzeitiger Umbau im Stil des Barock erfolgte zwischen 1690 und 1700. Aus dieser Zeit stammt der bis heute komplett erhalten gebliebene gewalmte Dachstuhl.

Von Ingrid Nadler