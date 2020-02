Stolpe

Stolpe ist auch dabei: Die Gemeinde hat in einem einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss ausdrücklich die Initiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur gemeinsamen Bewerbung aller 24 Kommunen der Insel Usedom als Modellregion begrüßt. In der Beschlussvorlage, die allen Inselgemeinden vorliegt, geht es darum, Usedom als einheitliches Erholungs- und Erhebungsgebiet in der Tourismusbranche zu positionieren. Konkret sollen in den Modellregionen neue Finanzierungsinstrumente in Kur- und Erholungsorten sowie moderne Mobilitäts- und Infrastrukturkonzepte erprobt sowie zeitgemäße Prädikate im Kurortgesetz geprüft werden.

Während einer ersten Inselkonferenz im Dezember in Zempin haben sich die dort anwesenden Bürgermeister nach Vorstellung des Projektes für diesen Weg ausgesprochen. Ein gleiches Ziel verfolgte auch die Zukunftskonferenz Insel Usedom Ende Januar in Ückeritz, als Staatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) das Projekt im Einzelnen vorgestellt hat. Er verdeutlichte die Aufgaben, Herausforderungen und Chancen einer Modellregion und warb darum, dass Usedom sich mit dem gemeinsamen Willen aller Gemeinden als eine Modellregion für dieses Projekt bewirbt.

In Rankwitz ist die Beschlussvorlage während der jüngsten Gemeindevertretersitzung zur Beratung in den Entwicklungsausschuss verwiesen worden.

Von Ingrid Nadler