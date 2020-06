Stolz aufs Zeugnis: Berufsreife für Wolgaster Schüler

Wolgast

Udo Lindenbergs bekannter Hit „Mein Ding“ lieferte am Montag die Hörkulisse für die Zeugnisübergabe auf dem Gelände der CJD-Produktionsschule in Wolgast. Insgesamt elf Schüler konnten ihre Berufsreife-Zeugnisse und sechs ihre Qualifizierungsbausteine aus den Händen von Schulleiterin Andrea Greiner-Jean in Empfang nehmen. Dazu gab es kleine Präsente, Blumen und einen Imbiss.

Wegen der Corona-Auflagen fand der Akt erstmals unter freiem Himmel statt, was aber der feierlichen Atmosphäre keinen Abbruch tat. Die Schulleiterin fand für alle Absolventen anerkennende Worte und hob jeweils deren Stärken hervor. Gleichzeitig mahnte Andrea Greiner-Jean aber auch an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen und stellte klar: „Nur, wer sich entscheidet zu lernen und zu arbeiten, wird auf Dauer erfolgreich und unabhängig sein.“

Junge Leute erhalten eine neue Chance

Wie die Schüler den Weg zur Produktionsschule des Christlichen Jugenddorfwerks (CJD) fanden, ist jeweils unterschiedlich. Aber egal, ob Demotivation, Lernprobleme, Lustlosigkeit oder Krankheit dafür ausschlaggebend waren: In der Schule an der Leeraner Straße erhielten sie allesamt eine neue Chance, sich für eine Berufsausbildung fit machen zu lassen und daran rege mitzuwirken.

Für das Gruppenfoto versammelten sich die diesjährigen Absolventen der CJD-Produktionsschule auf der Außentreppe ihres Schulobjekts an der Leeraner Straße. Quelle: Tom Schröter

Laura Holtz erarbeitete sich ein Berufsreife-Zeugnis mit dem Gesamtprädikat „sehr gut“ und heimste dafür reichlich Lob ein. Zwei Jahre lang besuchte die Karlshagenerin die Produktionsschule. „Mir hat gefallen, wie hier die Menschen miteinander umgehen, und ich habe auch neue Freunde kennengelernt“, schilderte die 20-Jährige, die nun im Berufsbildungswerk in Greifswald in einem berufsbildenden Jahr ausloten will, welcher Beschäftigungszweig am besten zu ihr passt. „Die Möglichkeiten reichen dort vom Garten-/Landschaftsbau über den Verkauf bis zu Holzarbeiten und Küche“, erklärte die Insulanerin.

Zum Fachpraktiker im Verkauf will sich Florian Fürst (19) unter dem Dach des Bildungszentrums Nordost in Greifswald ausbilden lassen. „Diesen Ausbildungsplatz haben mir das Jobcenter und die Agentur für Arbeit ermöglicht“, berichtete der junge Wolgaster, der ebenfalls zwei Jahre lang in die CJD-Schule ging und am Ende die Berufsreife mit dem Prädikat „gut“ erhielt.

„Hier bekommt man viel Hilfe von den Lehrern und man wird noch an die Hand genommen“, sagte er, wohl wissend, dass da künftig mehr Eigenverantwortung von einem verlangt werde.

Michelle Helbig (21) aus Wolgast drückte nach längerer Pause seit Januar 2020 wieder die Schulbank und errang ebenfalls das Prädikat „gut“. „Das Besondere an dieser Schule ist, dass hier die Lehrer den Schülern auf Augenhöhe begegnen, die Schüler nett sind und sich gut verstehen“, schilderte die junge Frau, die am liebsten Kindergärtnerin werden möchte, jedoch noch keinen Ausbildungsträger hat.

Wasserschaden : Schule musste umziehen

Hinter den Produktionsschülern liegt ein turbulentes Halbjahr – nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie, die sie vom 16. März bis zum 25. Mai zwang, im Homeoffice den nötigen Lernstoff zu büffeln. Denn: Zu Jahresbeginn musste die Schule wegen eines umfangreichen Wasserschadens von ihrem Standort an der Leeraner Straße in das frühere Grundbuchamt an der Breiten Straße umziehen. Lediglich die Holzwerkstatt konnte an ihrem Stammplatz verbleiben. „Und kaum hatten wir es uns an unserem neuen Standort gemütlich gemacht, kam Corona“, konstatierte Schulleiterin Greiner-Jean.

Inzwischen ist der Wasserschaden nahezu behoben; demnächst zieht das Mobiliar wieder ein und nach der Sommerpause soll der Schulbetrieb am 3. August wieder im gewohnten Domizil starten. Die im Juni 2020 anlässlich des 15-jährigen Bestehens der CJD-Produktionsschule geplante Jubiläumsfeier musste wiederum coronabedingt ausfallen, soll aber im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Von Tom Schröter