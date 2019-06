Usedom

Jochen Storrer, Bürgermeister der Stadt Usedom (Unabhängige Bürgerliste), hat am Dienstag bei der Polizei in Heringsdorf Strafanzeige gegen Günther Jikeli wegen Verleumdung, übler Nachrede und Nötigung gestellt. Jikeli ist SPD-Abgeordneter im Stadtparlament und im Kreistag von Vorpommern-Greifswald. Beide kämpften um das Bürgermeisteramt in der Stadt, Storrer gewann mit Zweidrittelmehrheit.

Storrer wehrt sich nach eigener Aussage mit der Anzeige gegen die andauernde Anschuldigung des Sozialdemokraten, er habe kurz vor der Kommunalwahl Flugblätter verteilt und darauf Jikeli diskreditiert. „Für mich ist mit den ständigen Anschuldigungen das Maß endgültig voll“, sagt Jochen Storrer. Die von Jikelis Berliner Rechtsanwalt geforderte Unterlassungsverpflichtung unterschreibe er keinesfalls. „Warum auch sollte ich das tun? Ich habe das in der Kritik stehende Flugblatt weder recherchiert noch zur Wurfsendung aufgearbeitet oder gar verteilt, sondern es wie viele andere Usedomer am 23. Mai erstmals gesehen“, so der Bürgermeister, der darauf verweist, dass sich Günther Jikelis Angaben zu angeblichen Zeugen und Verteilerzeiten von Mal zu Mal widersprechen.

Viel wichtiger als diese Auseinandersetzung sei ihm die kommunalpolitische Arbeit in der Stadt: „Wir haben in Usedom wirklich viel zu bewirken. Es gilt zahlreiche Baustellen fertigzustellen – im Hafen, am Radweg entlang der B 110, dann an der K 46 Mönchow - Karnin und in der Stadt reißt die Telekom überall die Straßen auf. Die Sanierung von zwei weiteren Klassenräumen in der Schule muss in den Schulferien erfolgen und die Nutzungsübergabe des Hafens mit allen erforderlichen Abnahmen steht im Juli an. Wir vergeuden mit einer haltlosen Diskussion unsere Kraft, Zeit und Gesundheit, die vielmehr für das Wohl der Stadt gebraucht wird“, schreibt Storrer.

Günther Jikeli habe ihm über dessen Anwalt niedere Motive des Handelns vorgeworfen. „Das hat mich sehr getroffen. Aber Jikeli hat schon so oft versucht, meinen Ruf zu schädigen oder sogar Bestrafungen gegen mich zu erlangen – immer erfolglos. Das ging bereits 2014 nach der Wahl los und hat sich bis heute fortgesetzt. Die niederen Motive kann ich daher nur bei ihm erkennen“, sagt Storrer und fordert den Abgeordneten zur Sacharbeit auf. „Die Bürger unserer Stadt und ihrer Ortsteile haben uns nicht gewählt, um irgendwelche haltlosen Geschichten zu hören und zu lesen, sondern sie verlangen von uns Sacharbeit für die Region. Das ist für mich der Maßstab.“

Cornelia Meerkatz