Tauchgondeln an Seebrücken, Fahrten zu Kegelrobben, exklusive Wege durch die Dünen: Viele Ostseestrände in Mecklenburg-Vorpommern haben das gewisse Etwas. Wir stellen eine Auswahl vor.

An mehreren Stränden entlang der Ostseeküste in MV werden im Sommer Yoga-Kurse direkt am Meer angeboten, so wie hier in Zingst. Quelle: Maik Pixelino