Stralsund

Im Jahre 1770 erschütterte ein verheerendes Unglück die Hauptstadt Schwedisch-Pommerns. Etwa 100 Menschen verloren das Leben, etwa 70 Häuser wurden zerstört und weitere rund 180 mehr oder weniger stark beschädigt.

Am 12. Dezember vor 250 Jahren um 13.30 Uhr explodierte ein Teil der Stralsunder Stadtbefestigung, der Köpkenturm. Er stand gegenüber der Straßenecke Tribseer Straße/ Katharinenberg in der Nähe des Tribseer Tores. Dort wurden laut Berichten etwa 250 Tonnen Pulver gelagert. Dazu kamen scharfe Granaten und schussfertige Munition. Auch nach den damals geltenden Bestimmungen waren die Mengen viel zu groß.

Anzeige

Der Staude-Plan von 1647 zeigt die gut befestigte Stralsunder Altstadt Quelle: Bernd Hinkeldey

2800 Soldaten waren in Stralsund stationiert

Schuld an dem Unglück sollen betrunkene und rauchende Soldaten gewesen sein. Stralsund war eine bedeutende Festung mit einer starken schwedischen Garnison. 2800 Mann waren in Stralsund stationiert. Für das in den städtischen Häuser wohnende Militär und die Verteidigung des Sundes waren große Mengen Pulver nötig.

Lesen Sie auch: Skelette am Stralsunder Meeresmuseum: Forscher könnten weitere Funde machen

Aufsehenerregende Skelettfunde 2020

Das Ereignis hat seither immer wieder die Historiker beschäftigt, so 2011 Bodo Bernatzki in den Stralsunder Blättern und Robert Oldach in seiner 2018 im Druck erschienen Dissertation zur Militärpräsenz in Schwedisch-Pommern 1720 bis 1807.

Jetzt sorgten archäologische Funde im Zuge der Bauarbeiten für die Erweiterung des Meeresmuseums für Aufsehen. Grabungsleiter Jörg Ansorge fand Skelette, zum Teil mit abgetrennten Gliedmaßen, die er mit guten Gründen dem Unglück zuordnete. Viele Tote waren zu zweit oder gar zu dritt in einem Sarg bestattet worden. Bei einigen fehlten Körperteile.

Lesen Sie auch: Stralsunder Archäologen überrascht: Kuriose Skelettfunde im Klostergarten

Dass der liederliche Umgang der Soldaten mit Feuer problematisch war, wurde im August 1770 sehr deutlich. Eines der sieben hölzernen Pulverlagerhäuser, und zwar das auf der Fähr-Bastion, war explodiert und verursachte erhebliche Schäden. Wie Robert Oldach berichtet, befand sich in Stralsund mehr Pulver als nötig, weil im Siebenjährigen Krieg erbeutete preußische Munition gelagert wurde. Der Magistrat wandte sich zweimal an die Regierung, um vergeblich eine Verminderung der Menge in der Stadt und deren Verlagerung vor die Mauer zu erreichen und Schadenersatz für die Bürger zu bekommen.

Mit brennenden Fackeln an den Pulvertürmen

An sich war die Absicherung der Pulvermagazine eine wichtige Aufgabe des Militärs. Aber wie Bodo Bernatzki unter Hinweis auf den Brief des Magistrats an die Regierung schreibt, exerzierten die Soldaten fast täglich an den Bastionen und gingen mit brennenden Fackeln in der Nähe der Pulverhäuser herum.

Bernatzki berichtet weiter, dass im November 1770 Arbeiten in den Pulvermagazinen und Lagerhäusern liefen. Artilleristen sollten neue Munition aus schlecht erhaltener alter herstellen. Am Unglückstag zerlegten sie laut Zeitzeugenberichten vor dem Köpkenturm Munition und füllten Pulver in Säcke. In der Nähe des Turms gab es offene Feuer. Soldaten hatten brennende Pfeifen im Mund.

Marienkirche wurde stark beschädigt worden

Der materielle Schaden lag laut einem Regierungsbericht bei 68 000 Reichstalern, wovon allein über 8000 Reichstaler auf die Marienkirche entfielen. Die Stadtmauer in der Nähe des Turms war eingestürzt, das Tribseer Tor lag in Trümmern.

Das Haus Marienstraße 3, die damalige Gasthauskirche, wurde 1770 schwer zerstört. Es wurde wieder aufgebaut und diente dann als Stadtlazarett Quelle: Picasa

In der Stralsundischen Zeitung wurde im Dezember 1944 der Bericht des Küstersohnes David Friedrich Conradi über den Unglückstag abgedruckt. Dort heißt es, dass sich nach der Explosion der Himmel verfinsterte und es Steine regnete. Das Bild danach war eines des Grauens. Conradi zitiert den Bericht seines Vaters. „In der ganzen Bleistraße und Tribseerstraße war auch kein Haus unbeschädigt gewesen, fast von allen wären die Dächer abgedeckt oder zerlöchert, ja auf einem Dache hätten die Gedärme von einem Menschen gehangen.“ Am Tag danach ging er mit seinem Vater in die Stadt. „Wir sahen dort ein haustiefes rundes Loch in der Erde, wo man beschäftigt war, die getöteten Menschen auszugraben. Auf der Bank des Wachhauses lagen Arme und Beine, die man schon ausgegraben hatte. Dies war für mich ein grässlicher Anblick, der mir zeitlebens vor Augen stand.“

Auch in Stockholm wurde für Wiederaufbau gesammelt

Nach der Katastrophe wurde Geld nicht nur in Stralsund gesammelt. Barth, Greifswald, Wolgast, Wismar, Stettin, Rostock, Lübeck und Bremen, aber auch Stockholm halfen. Die Stadt stellte Baumaterial zur Verfügung, und die betroffenen Hausbesitzer mussten sechs Jahre keine Soldaten aufnehmen. Wie Bernatzki schreibt, waren die Stralsunder ziemlich sauer auf das schwedische Militär.

70 Jahre lang fand auf Anordnung des Stralsunder Rates am dritten Adventssonntag ein Gedenkgottesdienst in der Marienkirche statt. Im Deckengewölbe des Gotteshauses erinnert ein Gedenkstein an das Unglück. Ferner gibt es an der heutigen Scheeleapotheke (damals „Gasthauskirche“, nach Wiederaufbau ins Stadtlazarett umgewandelt) eine Gedenktafel. Auch am heute nicht mehr vorhandenen, bis 1772 wiederaufgebauten Tribseeer Tor, gab es eine.

Hansestadt Stralsund in einer historischen Ansicht von Matthäus Merian d. Ä. aus dem Jahr 1652 Quelle: Wikipedia

Noch ein Unglück im Jahre 1770

Wie die „Sundine“, das Unterhaltungsblatt für Rügen und Neuvorpommern, später berichtet, erschütterte am 17. Dezember 1770 erneut ein Donnerschlag die Stadt. „Die ungemeine Bestürzung der Einwohner legte sich erst dann, als man die freudige Botschaft erhielt, daß jener Schlag in den Marienthurm nicht gezündet, und daß die Besorgniß wegen des Nicolaithurms zum Glück grundlos war.“

Von Eckhard Oberdörfer