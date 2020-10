Grimmen/Sassnitz/Stralsund/Greifswald

Mit Beginn der kalten und dunklen Jahreszeit drängen die Sportler des Landes in die Turnhallen. Das bringt in diesem Jahr mehr Herausforderungen und Vorkehrungen mit sich.

Hygienekonzepte müssen erstellt, Umkleiden und Sportgeräte ständig gesäubert und Spielbetriebe eingeschränkt werden. Die Athleten wandern auf dem Grat zwischen der Lust auf Sport und Angst um die Gesundheit. „Wir sitzen zwischen den Stühlen“, bemerkt Annette Buck, Keglerin beim KV Grimmen.

Schichtsystem am Kegelspieltag

Buck und ihr Team stiegen vor rund einem Monat in die Saison ein. Zum ersten Spieltag mussten sie sechs Teams mit je sechs Spielerinnen empfangen. In der kleinen Grimmener Kegelbahn unmöglich. Ein Konzept musste her. „Wir haben die Teams in eine ‚Frühschicht‘ und eine ‚Spätschicht‘ aufgeteilt. Drei Spielerinnen pro Mannschaft haben gekegelt, der Rest musste draußen warten“, erklärt Buck.

Der Plan kam gut an, doch die Bedenken waren groß und werden mit steigenden Corona-Infektionszahlen größer. „Wir haben gehadert, ob wir überhaupt teilnehmen sollen. Unser Team ist im Durchschnitt 50 plus, und einige zählen zur Risikogruppe. Der Spielbetrieb läuft jetzt zwar, aber der Spaß leidet. Es gibt keine Zuschauer und das eigene Team kann nicht mitjubeln“, zählt Buck auf.

Dennoch wollen die Grimmenerinnen aus freien Stücken am Schichtsystem festhalten, um Kontaktbeschränkungen einzubehalten. Auch am kommenden Sonntag in Stralsund, wo es theoretisch genug Platz für alle gleichzeitig gibt. Im Training gibt es keine Probleme. Jede Spielerin benutzt nur noch dieselben zwei Kugeln, die anschließend gereinigt werden. Und aufgrund von Arbeit seien eh nie alle gleichzeitig auf der Bahn.

Auch für die Kegler ist es nicht so einfach, den Trainings- und Wettkampfbetrieb aufrecht zu erhalten.Jedermann-Kegeln Quelle: Susanne Senneke

Tennis in Stralsund kein Problem

Alles unter Kontrolle hat Wulf Schweder beim TC Blau-Weiß Stralsund. Der Vorsitzende und seine Tennisclubmitglieder sind am Donnerstag vom Sandplatz am Moorteich unter das Dach des Hansedoms gezogen. „Es gibt keine Bedenken zu einem Ausfall oder Einschnitt der Hallensaison“, bestätigt Schweder. „Es waren einige Verhandlungen mit dem Hansedom bezüglich des Hygienekonzeptes notwendig, aber das haben wir hinbekommen.“

So hat Schweder für die kommenden zwei Wochen neben dem Platzbelegungsplan auch schon die Aufstellung der Spieler und Trainer am Foyer des Hansedoms hinterlegt. Maskenpflicht gilt bis zum Tennisplatz, Duschen dürfen genutzt werden, die Umkleiden sind mit Abstandsgeboten markiert. Der Gang in die Sauna oder das Schwimmbecken muss allerdings extra angemeldet werden.

Was in Stralsund komfortabel erscheint, dürfte in anderen Gebieten problematisch sein. „Die Tennishallen sind ein bisschen dürftig verteilt“, gesteht Schweder. So sei beispielsweise in Samtens nur noch ein Platz bespielbar.

Konzepte für Externe stehen

TC Blau-Weiß Stralsund und KV Grimmen haben gemein, dass sie nicht nur Konzepte für Vereinssportler, sondern auch für Externe erarbeitet haben. „Wir nehmen Wünsche für Weihnachtsfeiern oder Jahresabschlüsse entgegen. Diese können durchgeführt werden“, bestätigt Annette Buck.

Gingster Halle für Freizeitsport gesperrt, in Greifswald alles offen

Davon kann Eckhard Mostek nur träumen. Der Schulleiter der Regionalen Schule Gingst kann die Schulsporthalle zwar für seine Schüler öffnen, Freizeitsportvereine stehen aber vor geschlossenen Toren. Dabei ist der Andrang in dem Westrügener Ort groß. „Tänzer, Volleyballer und andere haben Nutzungsverträge, die aber nicht umgesetzt werden können“, sagt Mostek.

Der Grund laut Mostek: Die Stadt untersagt die abendliche Nutzung, weil coronabedingte Maßnahmen wie etwa Reinigung nicht umgesetzt werden können. Noch. Denn auf OZ-Nachfrage erklärte das zuständige Amt West-Rügen, dass aktuell ein Klärungsprozess läuft, um die Turnhalle auch für den Freizeitsport zu öffnen.

In Greifswald sind bereits alle 13 kommunalen und zwei Kreissporthallen nutzbar. „Die Vergabe der Hallenzeiten war aufgrund der hohen Nachfrage schwierig wie immer. Daran hat auch Corona nichts geändert“, sagt Robert Förste vom Immobilienverwaltungsamt Greifswald. Er erlebe engagierte Vereine, die gute Hygienekonzepte vorstellen. „Die Nutzung passiert auf Eigenverantwortung. Wir können nur an die entsprechenden Zuständigkeiten für die Corona-Auflagen verweisen.“

Sassnitzer wollen Kindern Turniere ermöglichen

Norman Post ist so einer, der sich kümmert. Er ist Hygienebeauftragter der SG Empor Sassnitz. Dem rund 600 Mitglieder starken Verein stehen fünf Sporthallen zur Verfügung. „Das ist trotzdem eng. Alle Abteilungen wollen ihre Hallenzeiten haben, am besten abends“, weiß Post.

Knapp drei Stunden hat es gedauert, bis Post alle Vorschriften aus- und für den Verein erarbeitet hatte. Eine Plackerei zu Beginn. Glücklicherweise musste er nicht für jede Halle ein eigenes Konzept bei der Stadt vorlegen. 500 Euro hat der Verein bereits für Materialien zur Einhaltung der Maßnahmen ausgegeben.

Jetzt kommen die Fußballer nach und nach in die Hallen. „Schlimm wird’s, wenn die Turniere beginnen sollen. Wir wollen gern für jede Jugend eins anbieten und den Molencup der Alten Herren durchziehen. Das wird aufwendig! Bänke abkleben, Beschränkungen bei Spielern und Eltern verhängen etc.“, blickt Post voraus.

Hygienebeauftragter geht von Maßnahmenverschärfung aus

Mit Blick auf die aktuell steigenden Infektionszahlen können die Sportler nur hoffen. Der Greifswalder Förste versichert: „Wir lassen die Hallen auf, bis einer kommt und sagt: ‚Wir müssen schließen.‘“ Der Sassnitzer Post atmet schwer durch. „Ich gehe davon aus, dass härtere Maßnahmen auf uns zukommen werden. Wir können nur hoffen, dass sie uns noch weiterspielen lassen.“

Von Horst Schreiber