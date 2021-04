Vorpommern

In der Weimarer Republik verteidigte die SPD bis zuletzt die erste deutsche Demokratie. Die KPD hingegen wollte diesen Staat abschaffen, kämpfte gegen die „Sozialfaschisten“, die „soziale Hauptstütze der Bourgeoisie“.

Es folgte die NS-Diktatur mit der erbarmungslosen Verfolgung der Sozialdemokraten und Kommunisten, der Zweite Weltkrieg mit Millionen Toten auch in Deutschland, in dem am Ende in zerstörten Städten völlig verängstigte Menschen hungerten.

Lehren aus der Vergangenheit ziehen und ein besseres Deutschland waren Ziele, hinter denen sich 1945 viele vereinigen konnten. Das war eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass sich am 21./22. April vor 75 Jahren KPD und die SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vereinigten.

Otto Grotewohl (r.) und Wilhelm Pieck bei ihrem historischen Händedruck beim Einigungsparteitag von KPD und SPD zur SED am 21./22. April 1946 in Berlin. Vorn rechts sitzt Walter Ulbricht, später Staats- und Parteichef. Sein Nachfolger Erich Honecker sitzt in der dritten Reihe (2. v. l.). Quelle: Bundesarchiv

Stralsund war beim Vereinigungsprozess in der Sowjetischen Besatzungszone Vorreiter. Schon am 24. März wurde auf Beschluss der Delegiertenkonferenzen der SPD und KPD für den Kreis Stralsund-Franzburg-Barth „die erste Kreisorganisation der geeinigten Arbeiterklasse in Mecklenburg-Vorpommern“ gegründet. Das schreibt Karl-Heinz Jahnke in seiner ebenso materialreichen wie parteilichen Dissertation zur revolutionären Arbeiterbewegung in Stralsund von 1960. Die Stralsunder war sogar die erste Kreisorganisation der SED in der ganzen Sowjetischen Besatzungszone.

Stralsund hat womöglich noch ein zweites Alleinstellungsmerkmal. Während die Initiative zur Bildung der SED lokal in aller Regel von der KPD ausging, war das am Sund die SPD. Hier waren die Sozialdemokraten traditionell sehr stark, und es fehlte wohl einfach den Kommunisten an geeigneten Kadern.

Laut der von Herbert Ewe aus Anlass der 700-Jahr-Feier Stralsunds 1984 herausgegebenen Stadtgeschichte brachten Mitglieder der SPD in ihrer Gründungsversammlung „zum Ausdruck, dass die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden dürften. Einmütig vertraten sie die Auffassung, dass es nicht vertretbar sei, weiterhin zwei Parteien der Arbeiterklasse zu haben.“

SPD-Vorsitzender Max Fank zu Arbeitslager verurteilt

Am 25. März bestimmte der Kreisvorstand Georg Wickles (KPD) und Max Fank (SPD) zu paritätischen Vorsitzenden. Max Frnk war 1921 SPD-Mitglied geworden und an der Übergabe Stralsunds 1945 an die Rote Armee beteiligt. Er hatte vergeblich vor der Vereinigung eine Urabstimmung gefordert. In der Stadtgeschichte zur SED-Zeit heißt es, dass schon damals erkennbar gewesen sei, dass Fank ein doppeltes Spiel spielte. So habe er entgegen den Absprachen dafür gesorgt, dass fast nur Sozialdemokraten für die Kreisdelegiertenkonferenz der Gewerkschaft gewählt wurden.

Fank erkannte nach der Vereinigung, dass die Kommunisten ihn und andere nur für ihre Zwecke benutzt hatten und wurde zum energischen Kritiker der SED-Politik. Er wurde 1949 beim sowjetischen Geheimdienst denunziert und wegen angeblicher Spionage zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. 1954 kam er frei und ging in den Westen.

SED auf Usedom in Bansin gegründet

Bereits am 27. März fand die erste SED-Kreiskonferenz der Stralsunder Organisation statt. KPD- und SPD-Mitglieder aus den vorpommerschen Kreisen Rügen, Greifswald, Grimmen, Demmin, Anklam, Ueckermünde, Usedom und Randow nahmen ebenfalls teil und verkündeten, dass sie dem Stralsunder Beispiel schnell folgen würden. Der 31. März ist der Tag der Vereinigung in allen anderen vorpommerschen Kreisen. Männer dominierten die Spitzenämter und die Vorstände.

Mitglieder des Kreisvorstandes der Usedomer SED 1949, links der 1. Sekretär, Richard Döring Quelle: Chronik der Kreisorganisation der SED Usedom

Die Delegierten des Kreises Usedom kamen ebenfalls am 31. März im Bansiner Hotel „Wiese“ zusammen. Die beiden paritätischen Vorsitzenden Gerd Casparius (KPD) und Hermann Eger (SPD) wurden erst am 12. April vom Kreisvorstand bestimmt. Laut dem Archiv der sozialen Demokratie wurde Hermann Eger 1947 verhaftet, weil er offen Kritik an der SED-Politik geübt hatte.

Zwei Greifswalder SED-Vorstände machten Karriere

Kreisvorsitzende in Greifswald wurden Otto Sepke (KPD), der viele Jahre im KZ gesessen hatte, und Walter Freese (SPD), 1946/47 Greifswalder Landrat. Freese war in der Weimarer Republik zunächst in der KPD und dann in der SPD, ab 1930 Greifswalder Kreisvorsitzender. Bereits in der NS-Zeit knüpfte er Kontakt zu Kommunisten. Freese hatte wie sein Vorgänger als Landrat, Willy Bieg, nach Angaben des Historikers Mirko Michels indes die Art und Weise der Vereinigung heftig kritisiert.

Dass Freese seine Bedenken zurückstellte, ist laut dem Historiker Ernst-Joachim Krüger auf sein gutes Verhältnis mit Sepke zurückzuführen. Freese wurde 1947 als Landrat abberufen und 1949 aus der SED ausgeschlossen. Zwei junge Mitglieder des Greifswalder Kreisvorstandes von 1946 machten andererseits später Karriere. Manfred Ewald (1926-2002) wurde Präsident des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR, Ewald Moldt (1927-2019) war unter anderem Leiter der ständigen Vertretung der DDR in der BRD und stellvertretender Außenminister.

Auch auf Rügen wurde „Brüder zur Sonne zur Freiheit“ gesungen

In der Hansahalle 1946 Quelle: 25 Jahre Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Die Vereinigung von KPD und SPD im Kreis Greifswald

Otto Sepke Quelle: 25 Jahre Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Die Vereinigung von KPD und SPD im Kreis Greifswald

Nachdem sich die Mehrheit der Delegierten der Rügener SPD im Bergener Gesellschaftshaus und der KPD im Mecklenburger Hof für den Zusammenschluss ausgesprochen hatten, reichten am 31. März im Mecklenburger Hof die Kreisvorsitzenden Völschow (SPD) und Müggenburg (KPD) einander symbolisch die Hände. Danach sangen alle: „Brüder zur Sonne zur Freiheit“. So lief es auch bei den anderen Gründungsversammlungen bis zum Vereinigungsparteitag in Berlin ab. Der Händedruck wurde im Parteiabzeichen verewigt.

Im „Gesellschaftshaus“ von Bergen beschlossen SPD-Delegierte mit wenigen Gegenstimmen den Zusammenschluss mit der KPD Quelle: Archiv André Farin

Eine gleichberechtigte Diskussion über grundsätzliche Auffassungen gab es allerdings vor der Vereinigung von KPD und SPD nicht. Gegner der Einheit wurden als Feinde der Arbeiterklasse diffamiert. Die Sowjetische Militäradministration verbreitete Angst, Widerspenstigen drohte Haft.

Nach Angaben von Marko Michels wurden in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 1946 und 1951 etwa 5000 Sozialdemokraten aus der SED ausgeschlossen, bespitzelt und inhaftiert, weil sie sich offen zu ihrer sozialdemokratischen Gesinnung bekannten.

Die PDS räumte ein Jahrzehnt nach der Wende ein, dass es Täuschungen, Zwänge und Repressionen bei der Vereinigung und Fehler gab. Die große Mehrheit der Sozialdemokraten, die 1946 in die Einheitspartei übernommen wurden, sah nicht voraus, dass es binnen weniger Jahre zur Stalinisierung ihrer Partei kommen würde, in der allein die Kommunisten das Sagen hatten.

„Uns haben sie geschluckt“

In der von der SPD 1994 herausgegebenen Broschüre „Zwangsvereinigung von SPD und KPD in Mecklenburg-Vorpommern“ schreibt Klaus Schwabe, dass es sowohl Belege für die erzwungene Einheit als auch eine freiwillige Entscheidung gab. Eine Mitgliederbefragung gab es nicht. Die Entscheidungen für die schnelle Vereinigung trafen Delegierte.

Der Stralsunder Karl Kirchmann, früheres SPD-Reichstagsmitglied, der trotz großer Bedenken den Weg in die SED mitging, sagte später: „Uns haben sie geschluckt“. Der damalige Putbusser Neulehrer Hans Marquardt (SPD) meint rückblickend in einem Interview, dass für die Einheit scheinbar gute Argumente sprachen. Aber man habe ein schlechtes Gefühl gehabt: „Wir fühlten uns einfach nicht demokratisch genug behandelt, weil wir ja die Hand in Anwesenheit sowjetischer Offiziere zu heben hatten.“

Von Eckhard Oberdörfer und André Farin