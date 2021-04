Stralsund

„Peter Petz“, „Häschen Schnurcks“, „Das Katzenhaus“ oder „Timur und sein Trupp“ – die Namen dieser Stücke werden nicht nur so manchem älteren Stralsunder bekannt vorkommen. Gespielt wurden sie vom Pioniertheater, dessen frühe Geschichte Jürgen Blümel in der wie immer lesenswerten neuesten Ausgabe der Stralsunder Hefte beleuchtet. Es hätte in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiern können. In der Sundstadt trat das Ensemble erstmals mit dem Märchen „Rotkäppchen“ von Jewgeni Schwarz auf der Freilichtbühne am Knieperdamm auf. Der aus diesem Anlass verliehene Titel „Pioniertheater“ musste alle zwei Jahre verteidigt werden. Lange Jahre leitete die Mitgründerin Inka Anderson das Ensemble.

Die meisten Aufführungen waren ausverkauft

1962 sollen in den Theatern Greifswald und Stralsund 7000 Zuschauer die Aufführungen gesehen haben. Im gleichen Jahr wurde ein Freundschaftsvertrag mit dem Theater Stralsund unterzeichnet. Wie Blümel schreibt, waren die meisten Vorstellungen ausverkauft. „Kindgerecht, interessant, spielbar und bezahlbar“ mussten die Stücke sein, auch in der DDR musste Geld für Aufführungsrechte bezahlt werden.

Schule war Eltern offenbar wichtiger als mögliche Schauspielkarrieren. Jürgen Glawe zum Beispiel wurde 1966 für eine Kinderrolle in der Verfilmung von Herbert Nachbars Roman „Oben fährt der Große Wagen“ ausgewählt. Weil die achtwöchigen Dreharbeiten in die Schulzeit fielen, erlaubten das die Eltern nicht. Um 1990 wurde aus dem Pioniertheater ein Kindertheater, so Blümel. Die letzte Zeitungsnotiz zur nunmehrigen „Spielbühne“ fand Blümel 2004.

Bunter Strauß von Themen

Weitere Beiträge der Märzausgabe der Stralsunder Hefte widmen dem sich zum Beispiel dem Stralsunder Kirchenbrand 1662, den Anfängen der gewerblichen Fotografie in den 1840er- und 1850er- Jahren, der Kaiserzeit, Kaufleuten in der Fährstraße und der Fischräucherei der Gebrüder Boie, die 1911 bis 1948 bestand. Auch Autoren der Historischen Seite wie Bernd Goltings, der über Sturmtage in der Prerower Bucht,berichtet und Jutta Neuper, Expertin fürs Putbusser Schloss, kommen zu Wort.

Gaby Huch schreibt über einen Mitbegründer der Skandinavistik, Gottlieb Mohnike, der 1841, also vor 180 Jahren, starb. 1781 in Grimmen geboren, studierte in Greifswald und Greifswald. Er war Privatlehrer auf Rügen sowie 1810 bis 1813 Lehrer in der Universitätsstadt. Das war offenbar nicht so lukrativ wie die Pfarrstelle an der Stralsunder Jakobikirche, die er dann auf Dauer antrat. Mohnike war außerordentlich vielseitig, konnte Schwedisch und Dänisch, er gab nicht nur die berühmte Autobiografie von Bartholomäus Sastrow (1520 bis 1603) heraus, übersetzte auch die älteste Quelle der farörischen Geschichte.

Info: Stralsunder Hefte für Geschichte, Kultur und Alltag, Märzausgabe 2021, ISBN 978-3-95872-072-5, 12 Euro

Von Eckhard Oberdörfer