Stralsund

Vor 300 Jahren endete nach 20 Jahren der Große Nordische Krieg, der Schweden seine Großmachtstellung im Ostseeraum kostete. Zugleich verlor Schweden seine Besitzungen im Baltikum und im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Lediglich das auf das Gebiet nördlich der Peene und westlich des Peenestroms samt der Insel Rügen verkleinerte Vorpommern und die Stadt Wismar mit der Insel Poel und dem Amt Neukloster verblieben beim Land der drei Kronen.

Als Wismar zu Schweden gehörte

Anzeige

Macht der Ritterschaft und der Städte wuchs

Die geschwächte Stellung des Königs nach dem Krieg ermöglichte es den Landständen, also der Ritterschaft und den Städten, in Pommern, ihre bisherigen Privilegien beizubehalten und sie sogar noch zu erweitern. Der Stadt Stralsund erwies der neue König Friedrich I., ein geborener Landgraf von Hessen-Kassel, der die Schwester seines Vorgängers Karl XII. geheiratet hatte, eine besondere Gunst. Mit Urkunde vom 29. Dezember 1720 verlieh er der Stadt ein neues Wappen und erhob die Mitglieder des Rates zugleich in den Adelsstand.

Johann Friedrich Zander (1685-1728), 1710 Syndikus und 1726 Bürgermeister Quelle: Repro Stadtarchiv Stralsund

Dieser Gunstbeweis hatte eine Vorgeschichte. Im November 1714 war König Karl XII. nach einem legendären Ritt durch halb Europa aus seinem Exil im Osmanischen Reich in Stralsund angekommen. Über den Festungskommandanten Carl Gustav Dücker ließ der König fragen, ob und wie er der Stadt helfen könne. Zugleich stellte er in Aussicht, den Rat in den Adelsstand zu erheben. Dies war mit der Anfertigung eines neuen Wappens verbunden. Der Rat sollte zu dessen Ausgestaltung Vorschläge unterbreiten. Im Januar 1715 beschäftigte sich der Rat mit dieser Frage und einigte sich auf eine Variante. Alles war vorbereitet, dann kam ab dem Februar 1715 der Krieg dazwischen. Karl XII. hatte mit einem Angriff auf preußische Stellungen auf Usedom und in Wolgast die Kampfhandlungen wieder aufgenommen. Die Alliierten schlugen zurück.

Touristen auf die Pfade der Schwedenzeit locken

Im Mai 1715 machten sich ein preußisches und ein sächsisch-polnisches Heer von Stettin aus auf den Weg nach Stralsund, der letzten Festung, die den Schweden noch verblieben war. Im Juli begann die Belagerung und am 23. Dezember kapitulierte Stralsund, nachdem Karl XII. tags zuvor geflohen war.

Schon Karl XII. bestätigte Privilegien

Ob es in dieser turbulenten Zeit zu einer förmlichen Verleihung der Adelswürde an den Stralsunder Rat und eines neuen Stadtwappens gekommen ist, ist ungewiss. Die Indizien sprechen dagegen. Im April 1715 bestätigte Karl XII. der Stadt in ganz allgemeiner Form ihre Privilegien. Und die Urkunde seines Nachfolgers vom 29. Dezember 1720 spricht ausdrücklich davon, dass Karl XII. im November 1714 dem Rat zwar die Adelswürde verliehen habe, es aber wegen des Krieges nicht zur Ausfertigung eines offiziellen Diploms gekommen sei. Für die Ratssitzung vom 19. September 1721, auf der die Wappenfrage behandelt wurde, ist vermerkt, „daß das itzige Stadtwapen von dem Bildhauer zuvor verfertiget, darnechst mit seinen eigentlichen Farben, wie es in dem Adelsbrieffe exprimirt, gezieret, und an dem Ohrte, wo das vorige gestanden, wieder locirt werden möge.“

Die Dänen krempelten in Stralsund einiges um

Als die Stadt Wolgast einem Racheakt zum Opfer fiel

In der Dänenzeit wurde das Wappen beibehalten

Auch diese Formulierung lässt Spielraum für Interpretationen. Klar ist, es gab noch kein neues Wappen. Aber was ist mit „das vorige [Wappen]“ gemeint? Das alte Wappen, wie es definitiv bis 1715 galt, und auch wohl in der Zeit der dänischen Besetzung von 1716 bis 1721 geführt worden war, oder doch schon das 1715 entworfene? Wenn letzteres zutrifft, muss es zwischen 1715 und 1721 wieder verloren gegangen sein. Wahrscheinlicher ist es aber wohl, dass es bis zum September 1721 noch kein Wappen nach der neuen Blasonierung gegeben hat.

Hofgericht Greifswald : Ratsherren gehören privat nicht zum Adel

Die zugleich mit dem neuen Wappen verliehene Adelswürde für die Ratsherren hatte ein Nachspiel. Dem Wortlaut der Urkunde vom 29. Dezember 1720 nach galt die Adelswürde nur für die Ratsherren selbst. Sie war nicht erblich und auch ihre Inhaber durften sie nur solange beanspruchen, wie sie tatsächlich im Amt waren. Doch das wurde sowohl von den Ratsherren selbst als auch vom pommerschen Adel, dem diese Privilegierung gar nicht gefiel, anders ausgelegt.

Seeschlachten und Gefechte: Die Insel Rügen als Spielball der Großmächte

Einige Ratsherren nahmen die Adelswürde auch in privaten Angelegenheiten für sich in Anspruch. Dagegen argumentierten die Gegner, zu dene die Provinzialregierung und das Greifswalder Hofgericht gehörten, dass die Adelswürde nur vom Rat insgesamt und ausschließlich in Wahrnehmung seiner Amtsgeschäfte, nicht aber von den Ratsherren als Einzelperson und schon gar nicht in deren Privatangelegenheiten in Anspruch genommen werden dürfe. Und noch ein Argument führten sie an. Das Privileg hätte der König nicht als König von Schweden, sondern als Herzog von Pommern erteilt. Und als solcher sei er den Reichsgesetzen unterworfen. Diese würden es aber verbieten, Personen, die einer bürgerlichen Beschäftigung nachgingen, den Adelsstand zu verleihen.

Ratsherren als „Brauer und Mälzer“ bezeichnet

Die pommersche Ritterschaft, die sich durch die Privilegierung des Stralsunder Rates in ihrer Ehre gekränkt sah, bezeichnete die Ratsherren in ihren Schreiben dann auch abfällig als „Brauer und Mülzer“. Besonders ehrenrührig fand sie die Vorstellung, dass bei Verleihung der persönlichen Adelswürde an die Ratsherren, diese auch unter die Bestimmungen des Duellediktes fallen würden, „woraus die größte Verwirrung von der Welt entstehen müßte.“

König: Ratsherren sind „Hochedle“

Der Streit wogte bis 1724 hin und her. Aber letztlich trug Stralsund den Sieg davon. Syndikus Johann Friedrich Zander konnte den König und die schwedischen Reichsräte während seines Aufenthaltes in Stockholm überzeugen. Der König entschied, dass die Ratsherren in der Zeit ihrer Amtsausübung den persönlichen Adelstitel verwenden dürfen. Sie konnten damit verlangen, in allen Schreiben mit dem Titel „Hochedler“ bezeichnet zu werden. Der Adel musste dies zähneknirschend hinnehmen.

Schwedenwappen am Rathaus Quelle: Pressestelle HST

Das Wappen hatte bis 1938 Bestand und wurde anschließend durch das ursprüngliche Stadtwappen mit Pfeil und Tatzenkreuz ersetzt.Sichtbar ist das Schwedenwappen bis heute an verschiedenen Orten in der Hansestadt, so zum Beispiel am Barockportal auf der Westseite des Rathauses und an der früheren schwedischen Kommandantur am Alten Markt.

Lesen Sie auch

Von Dirk Schleinert