Ahlbeck

Seit Dienstagnachmittag um 16.15 Uhr war das Mädchen am Strand von Swinoujscie ( Swinemünde) vermisst gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Suche lief dort auf Hochtouren, aber erfolglos.

Schließlich bat die Polizei in Polen die deutschen Kollegen um Unterstützung. Mit einem Strandbuggy (das sogenannte Polari Einsatzfahrzeug) suchte die Polizei den Strand auf deutscher Seite ab, wo ein Passant das Mädchen bereits entdeckt hatte.

Mädchen schüchtern und misstrauisch

Der Mann hatte versucht, das offensichtlich orientierungslose und verstörte Mädchen in Obhut zu nehmen, was aber nicht gelang, da die Kleine mit „dem fremden Mann“ wohl nichts zu tun haben wollte, berichtete die Polizei. So begleitete er das Mädchen nur in etwas Abstand von der Seebrücke Heringsdorf in Richtung Ahlbeck und bat Passanten darum, die Polizei zu verständigen.

Das Mädchen war sehr scheu und wollte zunächst auch durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht festgehalten werden. Eine sehr einfühlsame junge Polizeibeamtin konnte schließlich das Vertrauen des Kindes gewinnen. Sie brachte es mit polnischen Polizisten schließlich nach Swinoujscie, wo ihr Vater auf der Polizeiwache auf sie wartete.

Zur Galerie Ab wann gilt ein Mensch als vermisst? Kann jeder jeden als vermisst melden? Wie genau geht die Polizei bei der Vermisstensuche vor? Wenn eine Person verschwindet, sind die Menschen in ihrem Umfeld häufig ratlos. Die OZ hat mit den Beamten gesprochen und die wichtigsten Fragen geklärt.

