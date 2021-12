Strandaufspülung in Misdroy lockt Bernsteinsucher

Misdroy

In Misdroy wird Sand an den Strand gespült. Die Arbeiten zur Erweiterung eines rund 900 Meter langen Strandabschnitts stehen kurz vor dem Abschluss. Der Sand stammt vom Ausbaggern der Zufahrtsfahrrinne nach Swinemünde und wird über eine spezielle Rohrleitung an den Strand transportiert. Im Ergebnis ist der fast doppelt so groß.

Millionen in den Strand investiert

Mit der aktuellen Strandaufspülung findet eine Millionen-Investition ihre Fortsetzung. Der Startschuss dafür wurde bereits im Frühjahr gegeben. Noch vor der Saison wurden bereits rund 300 000 Kubikmeter Sand an einem anderen Strandabschnitt aufgespült. Um mehr Platz für Sonnenanbeter und Badegäste am Ostseesaum zu schaffen, werden rund zwei Millionen Złoty investiert.

Einige Strandabschnitte jetzt fast 200 Meter breit

Diesmal kommt der Sand aus einer anderen Region der Pommerschen Bucht. Er ist feiner, ähnlich wie der am Strand im Südosten Bornholms. Die Einwohner von Misdroy drücken jetzt die Daumen, dass die Winterstürme den kostbaren Sand nicht wieder abtragen. „Wir haben mehr Meter eines breiteren und höheren Strandes, der jeden Sonnen- und Wanderliebhaber zufrieden stellt“, lobt Mateusz Bobek, Bürgermeister von Misdroy, die Investition. Einige Strandabschnitte sind mittlerweile fast 200 Meter breit.

Die Strandaufspülung zieht viele Bernstein- und Schatzsucher an. Schlechtes Wetter und niedrige Temperaturen stören sie nicht. Einige durchkämmen mit Netzen und Keschern den aus der Pipeline sprudelnden Sand in der Hoffnung, einen großen Bernstein oder ein archäologisches Souvenir zu finden. Die Hoffnung ist nicht unbegründet: Auf dem Zufahrtsweg nach Swinemünde wurden bereits mehrere wertvolle Artefakte gefunden.

Von Radek Jagielski