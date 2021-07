Karlshagen

In Karlshagen waren in dieser Woche die Strandforscher unterwegs. So dürfen sich seit Mittwoch 21 Kinder nennen, die sich am Strandaufgang unterhalb der Wasserwacht in Karlshagen mit Christina Hoba vom Eigenbetrieb „Tourismus und Wirtschaft“ trafen. Viel Wissenswertes über die Flora und Fauna lernten die Mädchen und Jungen kennen.

Bekanntes, aber auch viel neues Wissen wurde vermittelt: Warum es die Dünen gibt, welche Pflanzen diese zusammenhalten und dass die Insel Usedom mit ihrem eieruhrsandfeinem, durchgängigen Strandsand die zweitgrößte Insel nach Rügen ist. Die Kinder betrachteten die Insel Greifswalder Oie, auf welcher der blinkende Leuchtturm gut erkennbar war.

Von Christina Hoba wurden sie auf die Gefahren beim Bernsteinsammeln aufgeklärt. Dann ging es über den Strand an die Ostsee und mit einem kleinen Kescher auf „Beutefang“. Nur eine Qualle wurde an diesem Nachmittag gefangen, aber einige zentimetergroße Garnelen und Krebstierchen.

Der 8-jährige Emil aus Hennigsdorf zeigte stolz in dem mit einer Lupe versehenen Becher seine Krebstiere. Außerdem wurden viele Exemplare der Herz-, Platt-, „rote Bohnen“-, schlechte Laune“-Muscheln (Miesmuscheln), welche zum Teil mit kleinen weißen Seepocken behaftet waren und viele andere Muschelarten, Seegras- und -tang gefunden.

Emil kann durch eine Lupe sehen, welches Tier sich in seinem Behälter befindet. Es ist ein kleiner Krebs. Quelle: Rainer Decke

Aber leider auch viel Unrat wie Zigarettenkippen oder Plastikreste, die unachtsam im Strandsand weggeworfen und liegengelassen wurden. Letzteres braucht über 400 Jahre, bis sie zersetzt sind. Zum Abschluss wurde gemeinsam mit den Eltern und Großeltern ein Familienrätsel gelöst und jeder Teilnehmer durfte sich über eine kleine Anerkennung als Strandforscher freuen und bekam eine namentliche Urkunde.

