Im Strandhotel „Ostseeblick“ in Heringsdorf gab es vor zwei Wochen einen Corona-Fall. Das bestätigte auf OZ-Nachfrage am Montagnachmittag Sybille Wehrmann, Mitinhaberin des familiengeführten Hotels. Zwei Mitarbeiter aus dem Wellnessbereich waren bis zum 14.Oktober zur Schulung. Am 15. Oktober reichte einer der Teilnehmer eine Krankmeldung ein. Von einem grippalen Infekt war die Rede. „Da wird man natürlich schon immer hellhörig“, so die Hotelchefin.

Danach habe sie längere Zeit nichts von ihrem Mitarbeiter gehört. Am vergangenen Mittwoch habe sie dann Kenntnis von einem positiven Coronatestergebnis des Mitarbeiters erhalten, der sich aber zu diesem Zeitpunkt ja bereits mehrere Tage in häuslicher Abgeschiedenheit befand. Vorsorglich habe sie nach Bekanntwerden der Coronainfektion sofort alle Mitarbeiter aus dem Wellnessbereich in Quarantäne geschickt.

Verantwortung für Gäste und Mitarbeiter

„Das Gesundheitsamt des Landkreises hat mir gesagt, dass es eigentlich nicht notwendig ist, da der betreffende Mitarbeiter ja schon längere Zeit keinen Kontakt zu anderen Beschäftigten hatte, aber ich wollte einfach sichergehen“, sagt Sybille Wehrmann. Sie habe schließlich Verantwortung für die Gäste und die Mitarbeiter zu tragen, fügt sie an.

Sie freue sich, dass am Dienstag die ersten Mitarbeiter aus der Quarantäne zurück ins Hotel kehren und die Arbeit wieder aufnehmen können. Alle in Quarantäne geschickte Mitarbeiter würden so im Laufe der Woche wieder arbeiten können, betont sie.

Alle Beschäftigten werden getestet

Zugleich macht Sybille Wehrmann gemeinsam mit Tochter Lisa Felicitas deutlich, dass sie alle ihre 70 Beschäftigten nun regelmäßig testen lassen will, das gebiete der Ernst der Stunde. „Wir sind sehr froh, dass in Bansin jetzt das private Testzentrum zur Verfügung steht und so lange Fahrten nach Greifswald nicht mehr erforderlich sind“, erklärt die Hotelchefin.

Wegen des großen Andrangs bei den Tests würden dringend freiwillige Helfer für die Durchführung der Tests gesucht. „Der Hotelverband, zu dem wir gehören, unterstützt die Suche sehr. Denn es ist sehr wichtig, dem Ansturm standhalten zu können. Wie schnell es gehen kann, dass ein Mitarbeiter infiziert ist, haben wir nun selbst erlebt“, sagen Mutter und Tochter.

