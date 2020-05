Strandkorb-Verleiher heiß auf Saisonstart: An diesen Ostsee-Stränden geht es wieder los

Rostock

Die Sonne taucht den Warnemünder Strand in gleißendes Licht. Zweistellige Plusgrade haben viele Ausflügler am Samstag ins Seebad gelockt. Auch Tina Becker und Tochter Elli (1) aus Graal-Müritz genießen den Tag am Meer. Sie spielen mit Oma Andrea Springer im Sand. Die Drei sitzen im Windschatten eines Strandkorbs. Gern würden sie im Sitzmöbel Platz nehmen, doch dafür sind sie zu früh dran. Am Wochenende blieben die Körbe wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen.

Ab Montag dürfen Verleiher in Mecklenburg-Vorpommern wieder Strandkörbe vermieten. Mit 80 solcher Möbelstücke startet Matthias Treichel in die Saison. „Im Laufe der Woche werden wir 300 weitere aufstellen“, kündigt der Betreiber der Warnemünder Strandoase an. Einen Teil davon vermietet er online. Und diese Körbe sind heiß begehrt. „Täglich gehen sechs Buchungen ein. Bis in den Juli hinein“, sagt der Verleiher. „Alle glauben an das Gute.“

Anzeige

Tina Becker und Tochter Elli (1) aus Graal-Müritz spielen mit Oma Andrea Springer zwischen den Strandkörben in Warnemünde. Quelle: Ove Arscholl

Weitere OZ+ Artikel

So sehr er sich über die Nachfrage freut: Bei Treichel schwingt auch etwas Sorge mit. Was passiert, wenn Urlauber aus anderen Bundesländern wieder einreisen dürfen? „Wenn uns im Sommer eine zweite Infektionswelle erwischt und ich alles wieder dichtmachen müsste, wär’ das dramatisch.“ Um Ansteckungen zu vermeiden, will Treichel vorerst nur jeden zweiten Strandkorb verleihen und jeden davon auch nur einmal pro Tag. „Nach 24 Stunden sind die Körbe keimfrei.“

Hiddensee und Fischland-Darß-Zingst : Noch keine Körbe in Sicht

Weit und breit weder Menschen noch Strandkörbe: der Weststrand von Hiddensee Quelle: Peter Bernstein

Die windgeschützten Sitzplätze an der Sonne – an vielen Stränden fehlen sie noch. Zum Beispiel auf der Insel Hiddensee. So weit das Auge reicht – am Wochenende war am Weststrand kein Strandkorb in Sicht.

Ähnlich leer war es an den Stränden der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. „Wir durften die Strandkörbe bisher noch nicht rausstellen, haben aber bereits unsere Hütte aufgebaut und bereiten alles vor“, sagt Manfred Pagels. Er hat 140 Strandkörbe in Dierhagen, weitere 60 in Ahrenshoop. Am Montag wird er sie zum Strand bringen und gleich mit der Vermietung beginnen.

Für andere Verleiher im Land kam die Erlaubnis dagegen zu plötzlich, um sofort loslegen zu können. Etwa für Hans-Ulrich Roggow. Er wusste am Freitag noch nichts davon, dass er ab Montag vermieten darf. Seine Strandkörbe stehen normalerweise am Strand von Lubmin. „Die Kurverwaltung müsste Bescheid geben. Am Montag will ich mal mit dem Bürgermeister sprechen“, meint Roggow. Er bezweifelt aber, dass er seine Körbe zeitnah aufstellen kann, denn am Lubminer Strand laufen derzeit Küstenschutzmaßnahmen.

Kühlungsborn : Körbe warten seit Ostern auf Einsatz

Am Strandaufgang zehn in Kühlungsborn verleiht Jörg Schoof Strandkörbe. „Wir fangen am Dienstag an, die Körbe runterzubringen. Eher ist das logistisch nicht möglich.“ Bereit stehen die Möbel schon seit Ostern – dann beginnt normalerweise die Saison. Stress macht sich Schoof jetzt nicht: „Es sind eh noch keine Gäste da.“

In Graal-Müritz wartete man am Freitag noch auf das offizielle „Go“ von der Gemeinde. „Wir hoffen, dass wir am Montag Bescheid bekommen, dass wir öffnen dürfen und unter welchen Auflagen“, sagt Vermieterin Karin Tiede.

Usedom : Nur jeder zweite Korb wird vermietet

Auf der Insel Usedom sind indes Verleiher startklar für die ersten Gäste. „Wir haben bereits 60 Körbe zum Strand gebracht“, sagt Ringo Paukewadt, der in Ahlbeck am Banana Beach vermietet. Genaue Auflagen seien ihm noch nicht bekannt, er vermiete nun aber ohnehin nur jeden zweiten Korb. Außerdem werden die Körbe nach jeder Benutzung desinfiziert.

In Heringsdorf steht Jens Erdmann in den Startlöchern. Auch er will mit dem Aufbau warten, bis er die genauen Vorschriften kennt. „Wir können die Körbe jederzeit zum Strand bringen“, erklärt er. Da vorerst nur Gäste aus MV kommen dürfen, rechnet er jedoch nur mit geringer Nachfrage.

Rügen: Sonnenbaden mit drei Metern Abstand

Am vergangenen Freitag konnte Torsten Binz von Totti’s Strandkorbvermietung in Baabe auf Rügen noch nicht am Strand arbeiten. Er lieferte zunächst die Körbe an Hotels und Restaurants aus. Am Mittwoch startet dann der Aufbau am Strand, am Donnerstag die Vermietung. „Wir haben von der Kurverwaltung die Auflage bekommen, die Körbe mindestens drei Meter auseinander zu stellen, sodass jeder Korb zehn Quadratmeter Fläche hat.“

Kaltstart in die Strandkorbsaison Der Auftakt zur Strandkorbsaison 2020 wird frisch: Am Montag beginnen die Eisheiligen. An der Ostseeküste werden laut Deutschem Wetterdienst Temperaturen bis maximal zehn Grad Celcius erwartet. Dazu soll es viele dichte Wolken und Schauer geben, bevor der Himmel allmählich von Westen her auflockert. In der Nacht auf Dienstag ist Bodenfrost möglich.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Antje Bernstein/ Maria Baumgärtel