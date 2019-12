Straße, Schule, Dünenpfad: Hier investiert Karlshagen mehrere Millionen

Karlshagen

Für die Bewohner in der Karlshagener Straße des Friedens gab es Mitte Dezember bereits ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Mit dem ersten Spatenstich für die Sanierung der Straße hat die Gemeinde gerade noch rechtzeitig den Baustart hinbekommen. Ab 2020 sollen nämlich die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern Geld vom Land zur Kompensation der wegfallenden Anliegerbeiträge bekommen. Dies gelte für Maßnahmen, die zwischen Januar 2018 und Ende 2019 begonnen wurden. Maßgebend ist der Spatenstich.

Die Ausbaubeiträge wurden für Anwohner bislang fällig, wenn die Straßen an ihrem Grundstück erneuert wurden. Ende 2018 hatte sich die rot-schwarze Koalition in Schwerin auf eine Abschaffung der bei Bürgern unbeliebten Ausbaubeiträge ab 2020 geeinigt. „Mit Saisonbeginn 2021 sollen die Arbeiten in der Straße des Friedens abgeschlossen sein“, sagt Bürgermeister Sven Käning. Die geplanten Baukosten liegen bei rund zwei Millionen Euro. „Den Eigenanteil haben wir im Haushalt für 2020 drin“, sagt Käning.

Der Etat für das kommende Jahr wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen. „Das ist ein ausgeglichener Haushalt, der große Investitionen enthält. Neben den Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre ist die Gemeinde ein Profiteur des Finanzausgleichsgesetzes“, sagt Amtskämmerer Marco Biedenweg.

Dünenlandschaft mit LED-Beleuchtung

Zum größten Vorhaben im nächsten Jahr zählt der Dünenerlebnispfad, der rund 2,6 Millionen Euro kostet. Im Herbst, so der Bürgermeister, soll Baubeginn sein. In Karlshagen soll die bestehende Promenade um rund 230 Meter erweitert werden. Der barrierefreie Erlebnispfad verläuft durch die natürlich gewachsene Dünenlandschaft der Ostseeküste. Mittels linearen LED-Lichtbänder sollen die Stufen- und Sitzanlagen sowie das wegbegleitende Schrift- und Informationselement beleuchtet werden.

75 Prozent der Baukosten sollen gefördert werden. Rund 230 000 Euro sind im nächsten Jahr für Vorflutmaßnahmen eingeplant. Laut Biedenweg geht es dabei um den Durchlass Hafenstraße sowie um die Beteiligung der Kommune am Schöpfwerksneubau in Mölschow.

Ein Hort auf der Schulaula

Apropos Förderung: Noch im Dezember bekam die Gemeinde einen Zuwendungsbescheid für eine Maßnahme, die laut Schulleiterin Marlies Schönberg „vor drei Jahren noch eine Vision der Befürworter der Zusammenlegung der Grundschule und Regionalen Schule war und nun Realität wird.“ Es geht um die Aufstockung der Schulaula für den Hort, der gegenwärtig noch an zwei Standorten untergebracht ist – in der Kita und im ehemaligen Verwaltungsgebäude an der Hauptstraße.

650 000 Euro soll der Hortbau kosten. „Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei 200 000 Euro. Ende 2020 muss die Maßnahme abgeschlossen sein“, sagt Käning. „Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung ganztägig arbeitende Grundschule und in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Hort. Wir verbessern damit die Sicherheit für die Kinder, da die langen Wege zum Hort wegfallen“, so die Schulleiterin.

Darüber hinaus fließen weitere Mittel in die Schule für neue Software und Fußböden in zwei Klassenräumen. Die Kommune stelle zudem Geld zur Verfügung, um anteilig einen vom Landkreis bewilligten zweiten Schulsozialarbeiter zu finanzieren.

Hotelbau hängt von Abwasserleitung ab

Wann es allerdings mit dem Bau des Hotels auf dem Areal an der Strandstraße/Ecke Dünenstraße losgeht, steht laut Bürgermeister noch in den Sternen. Die Leonwert Immobilien GmbH aus Potsdam und die RRK Holding GmbH aus Grünheide wollen in Karlshagen ein Hotel mit knapp 300 Betten bauen (die OZ berichtete).

Laut Sven Käning gab es vor ein paar Tagen ein Treffen im Amt in Zinnowitz mit Vertretern des Landkreises, des Investors, des Bauamtes und des Wasserzweckverbandes. „Eine vorzeitige Baugenehmigung vom Landkreis hängt davon ab, wann der Wasserzweckverband der Insel den geplanten Düker zwischen Insel und Festland bauen kann“, so der Bürgermeister.

Hoffnung, dass es womöglich bereits im nächsten Jahr losgehen könne, machte jüngst Christian Zschiesche, technischer Geschäftsführer des Wasserzweckverbandes Festland-Wolgast, im Gespräch mit der OZ. Er sagte, dass 2020 in Regie des Insel-Zweckverbandes mit dem Bau einer zweiten, rund zehn Kilometer langen Abwasserleitung von Karlshagen nach Wolgast begonnen werden kann. Für die Hotel-Investoren dürfte das eine gute Nachricht sein.

