Pulow/Lassan

Der Ausbau der Kreisstraße 31 aus Richtung Lassan in Richtung Pulow sollte eigentlich in diesem Sommer beginnen. Dies hatten Vertreter des Landkreises Vorpommern-Greifswald mehrfach angekündigt, als sich im Zusammenhang mit dem umstrittenen Bau des Güllelagers an der Straße im Lassaner Winkel vor zwei Jahren der Volkszorn erhob.

Bisher jedoch ist nichts geschehen. Lediglich das von der Peeneland Agrar GmbH Hohendorf benötigte Gülledepot und die dazugehörigen Zu- und Abfahrten wurden gebaut. Die knapp vier Kilometer lange, wegen ihres schlechten Zustandes allseits gefürchtete Kreisstraße nach Pulow präsentiert sich hingegen wie eh und je.

„Es entscheidet sich in den nächsten Tagen, ob die Straße noch in diesem Jahr ertüchtigt oder der Ausbau lediglich ausgeschrieben wird und die Baumaßnahmen erst im nächsten Jahr erfolgen werden“, informiert auf Anfrage Jörg Hagedorn, Kreis-Sachgebietsleiter für Hoch- und Tiefbau.

Die Bürgerinitiative „Kein Güllegroßlager im Lassaner Winkel“ hatte 2017 gegen die Pläne für das Gülledepot mobil gemacht und die Mitglieder mehrerer Ausschüsse des Landkreises zu einem Vororttermin gebeten (im Bild). Damals ging es auch stets um die verkehrstechnische Anbindung der Anlage. Quelle: Tom Schröter

Der Kreisbauamtsrat stellt die Frage in den Raum, ob es überhaupt klug sei, noch 2019 mit den Bauarbeiten zu beginnen. Einerseits seien erfahrungsgemäß die Baupreise jeweils im Frühjahr deutlich günstiger. Andererseits seien momentan wegen des Baubooms kaum Firmen zu bekommen. „Das gleiche Problem haben wir aktuell im Zusammenhang mit Sanierungsarbeiten an Schulen. Dort haben wir für bestimmte Gewerke auf unsere Ausschreibung hin gar keine Angebote erhalten, so dass die ganze Maßnahme dadurch gestorben war“, so Hagedorn.

Das für den Ausbau der Kreisstraße 31 benötigte Geld sei unterdessen in den Kreishaushalt eingestellt, stünde also zur Verfügung. Bei der Frage, ob der Landkreis die gesamte Straße vom Abzweig an der K30 vor Lassan bis zum Pulower Ortseingang in Ordnung bringen werde, nimmt Hagedorn eine eher vage Haltung ein. Es sei stets darum gegangen, so argumentiert er, das Güllelager verkehrstechnisch sicher anzubinden und dafür die Straße entsprechend herzurichten.

Für einen Weiterbau der Straße bis nach Pulow sehe der Landkreis keinen Grund. Es sei denn, die Stadt Lassan, in deren Gemarkungsgrenzen sich die Kreisstraße befinde, würde die Straße in ihre Obhut übernehmen. „Wird somit die Kreis- zur Gemeindestraße herabgestuft, würden wir als Landkreis die K 31 auf voller Länge ertüchtigen“, sagt der Sachgebietsleiter, der hinzufügt, dass die vorhandene Mirabellenallee dadurch keinen Schaden nehmen werde.

Viele Bewohner des Lassaner Winkels hoffen, dass die reizvolle Mirabellenallee entlang der Kreisstraße 31 in Richtung Pulow trotz der Ertüchtigung der Straße erhalten bleibt. Quelle: Tom Schröter

Lassans Bürgermeister Fred Gransow ( CDU) erinnert sich dass bereits 2015 die damalige Landrätin Dr. Barbara Syrbe ( Die Linke) das Interesse der Stadt Lassan an der Kreisstraße 31 abgefragt habe. „Damals hat die Stadtvertretung beschlossen, die Straße nicht zu übernehmen, hat sich aber eine Option offen gelassen“, so Gransow: Sollte der Landkreis die gesamte Straße grundhaft erneuern, wäre die Stadt bereit, Bedingungen für eine Übernahme auszuhandeln. Gemäß einem Modell aus der Region Uecker-Randow, könnte der Landkreis weiter für den Winterdienst und die Gehölzpflege zuständig sein, während die Stadt für Instandhaltung und Unterhaltung der Straße aufkomme. Voraussetzung dafür, so betont Gransow, sei jedoch eine vertragliche Regelung.

Tom Schröter