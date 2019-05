Zinnowitz

Seit fünf Jahren leitet Peter Usemann (37) die Geschicke des Ostseebades Zinnowitz. Der Mann, der ein Neuling in der Kommunalpolitik war, hat Gefallen daran gefunden und würde gern weitermachen, denn die Gemeinde habe sich nach seinen Worten gut entwickelt. Besonders im Straßenbau sei viel erreicht worden. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit ihm außerdem übers Kulturhaus, den Ortseingang und sein Nein zu weiteren Ferienwohnungen.

Gerade werden Einwohner und Gäste wieder auf eine harte Geduldsprobe gestellt: Der zweite Bauabschnitt des Möskenweges hat begonnen, die Arbeiten dauern bis Sommerbeginn kommenden Jahres. Haben Sie keine Angst vor langen Autoschlangen und unzufriedenden Menschen?

Peter Usemann: Es ist natürlich eine Herausforderung, über die Urlaubszeit die Hauptzufahrt in den Ort weiterzubauen. Möglich ist das, weil die Planungen dafür durch das Bauamt bis ins Detail abgestimmt wurden. Mit der jetzigen Regelung der halbseitigen Sperrung und der Einbahnstraßenregelung können alle Beteiligten leben. Zu danken ist vor allem den Zinnowitzern, die für dieses wichtige Bauvorhaben großes Verständnis aufbringen.

Für Außenstehende ergibt sich der Eindruck, dass noch nie so viel in den Straßenbau investiert wurde wie zu Ihrer Zeit. Welche Straßen wurden in den vergangenen fünf Jahren saniert?

In Zinnowitz wurden natürlich auch schon vor meiner Amtszeit Straßen saniert. Aber mit der jetzt scheidenden Gemeindevertretung haben wir den Fokus viel deutlicher darauf gelegt. Wir haben vor allem Straßen mit riesigem öffentlichen Interesse saniert. Dazu zählen der Dannweg und die Dünenstraße. Das war eine Mammutaufgabe, denn dort sind mit dem Baltic und dem Casa Famila die größten Hotels unseres Ortes ansässig, sodass die Beeinträchtigungen nicht die Urlauber treffen durften.

Sehr froh bin ich auch, dass wir in Sachen Regenentwässerung ein ganzes Stück vorangekommen sind. Jetzt sind der Glienbergweg und auch der erste Teil des Möskenweges mit neuen Leitungen versehen, gerade bauen wir am Schwarzen Weg. Es ist das letzte Puzzleteil bei der Regenentwässerung, niemand muss jetzt mehr Sorge haben, nicht trockenen Fußes von A nach B zu kommen.

Was ist mit den mal angedachten beiden Kreisverkehren in Zinnowitz zur Entlastung der Verkehrssituation?

Die beiden Kreuzungen auf der B 111 gelten immer noch als meine Lieblingsvariante und die vieler Einwohner. Doch auf der Kreuzung B 111/Neuendorfer Weg/Alte Strandstraße sagt das Ministerium, dass der Platz nicht reichen würde und hat dem Vorhaben eine Absage erteilt. Schwerin favorisiert eine Ampel. Ich bleibe da dran, denn andernorts wurde ein solcher Kreisverkehr mit diesen Platzverhältnissen auch realisiert. Beim Kreisverkehr Möskenweg/B 111 wird das Ganze nach den jetzigen Planungen zwar sehr teuer, aber wir wollen die Pläne im kommenden Jahr konkretisieren und dann umsetzen.

Stichwort Ortseingang: Der Wall an der B 111 macht einen ungepflegten Eindruck. Hätte man da nicht was anderes errichten oder pflanzen können?

Der Wall als Schutz des dahinter liegenden Wohngebietes eignet sich schon, allerdings gibt es die Auflage an den Eigentümer, dass der Wall bepflanzt werden muss, damit dort nicht wie gegenwärtig das Unkraut wild wuchert. Wir müssen da als Gemeinde stärker kontrollieren. Ich möchte gerne, dass sich die Schönheit von Zinnowitz schon an der B 111 widerspiegelt. Deshalb wird auch der Gehweg vom Möskenweg bis zur Hafenstraße neu gebaut Auch neue Lampen sind vorgesehen.

Apropos Schönheit: Gerade wurde die Sportschule eingeweiht und am Kulturhaus, so sagt der polnische Investor, geht es auch weiter. Gibt es überhaupt noch Sorgenkinder?

Ich hatte in den zurückliegenden fünf Jahren viele schlaflose Nächte ... Die Sportschule wurde viel teurer als geplant, bevor der jetzige Investor tatsächlich loslegte, gab es beim Kulturhaus viele Probleme zu lösen. Ich war glücklich, dass es beim Steinfurth-Heim für das Bestandsgebäude eine Baugenehmigung gab. Doch jetzt durch den Brand sind wieder viele Fragen offen – da habe ich schon Sorge. Ich möchte ja, dass es vorwärts geht im Seebad, sonst hätte ich nicht Bürgermeister werden müssen. Zum Glück zieht die Gemeindevertretung an einem Strang. Einer allein kann da niemals was bewegen.

Die Plattenbauten im Erlengrund stammen aus DDR-Zeiten und strahlen vielfach auch noch diesen Charme aus. Tut sich da mal was?

Es gab viele Beschwerden der Mieter. Also haben sich die Gemeindevertreter alles vor Ort angeschaut –und waren sich einig, dass die 151 Wohnungen im Erlengrund und Wiesenweg modernisiert werden müssen. Immer, wenn ein Mieter ausgezogen ist, wurde die Wohnung gemacht: Zuerst kamen neue Steigleitungen, dann neue Innentüren, neue Fußböden, Malerarbeiten. 2018 haben wir als Gemeinde 135000 Euro dafür in die Hand genommen. In diesem Jahr sind die Treppenhäuser dran. Insgesamt haben wir schon über 300000 Euro in die Häuser investiert. Neu entstehen auch ein Bolz- und Spielplatz sowie die gesamten Außenanlagen.

Zinnowitz ist Ort mit vielen jungen Familien. Wie sieht es mit Spielplätzen aus?

Die Gemeinde verfügt über fünf Spielplätze. Bei einem unserer Neujahrsbälle kam die Idee der Spielplatzaktie auf, die wir dann verkauft haben. Dadurch war es möglich, neuen Sand, neue Spielgeräte und – ganz wichtig – auch neue Papierkörbe anzuschaffen. Derzeit planen wir den Neubau eines Spielplatzes an der Promenade in Höhe des Palace Hotels.

Junge Familien, viele Kinder – in Zinnowitz platzt der Hort aus allen Nähten. Ist Abhilfe in Sicht?

Die Gemeindevertreter haben sich viele Gedanken gemacht. Das Institut Leben und Lernen aus Rostock, die hier im Ort bereits den Hort und eine Kita betreiben, werden im kommenden Jahr einen neuen Hort errichten und auch noch eine kleine Vorschul-Kita. Das Gebäude soll direkt hinter der Grundschule entstehen. Die Fläche, eines der letzte Sahnestücke der Gemeinde, werden wir nicht verkaufen, sondern dem ILL in Erbbaupacht zur Verfügung stellen.

Wie stehen Sie zu weiteren Hotels und Ferienwohnungen?

Da kommt von mir ein klares Nein. Davon gibt es schon genug, auch in unserem Seebad. Was wir viel mehr brauchen, ist bezahlbarer wohnraum für junge Familien. Deshalb kandidiere ich auch für den neuen Kreistag, Zinnowitz braucht eine stärkere Lobby. Das gilt auch beim Verkehrskonzept.

Was muss sich aus Ihrer Sicht für Usedom da tun?

Die Insel wird von den Politikern in Schwerin in Sachen Verkehr vernachlässigt. Es gibt keine gute Bahnanbindung, keine gute A-20-Anbindung wie auf Rügen. Der ÖPNV funktioniert noch nicht so, wie es wünschenswert wäre. Gemeinsam mit Heringsdorfs Bürgermeister Lars Petersen habe ich auf viele Probleme aufmerksam gemacht. Natürlich gibt es keine schnelle Lösung, aber ich will dranbleiben. Beispielsweise bei der Nutzung der Kurkarte für den ÖPNV auf der ganzen Insel, was gerade für junge Familien attraktiv wäre. Aber da wird eine auskömmliche und für alle tragbare Finanzierung gebraucht.

Worauf sind Sie stolz in Ihrer Amtszeit?

Auf viele Dinge ... Anbau der Grundschule, den Umbau der Sportschule, Neugestaltung der Kreisverkehre und des Parks, neue LED-Laternen überall. Toll finde ich auch, dass wir bei den Recup-Bechern dank einiger Unternehmer Vorreiter sind.

Das Wir-Gefühl in Zinnowitz wurde erheblich gestärkt, weil wir eben so viel gemeinsam erreicht haben. Durch den von mir eingeführten Neujahrsball oder die Aktion „ Zinnowitz putzt sich“ immer im Frühjahr konnten wir den Ort schöner gestalten, Vereine dank zahlreicher Spenden unterstützen. Wir sind mit 1,3 Millionen Übernachtungen eine Touristenhochburg und gern für unsere Gäste da. Aber darüber dürfen die eigenen Einwohner nicht vergessen werden. Miteinander sprechen, fröhlich sein sich austauschen und für neue Ideen offen sein, halte ich für ganz entscheidend, damit Zinnowitz ein Ort zum Wohlfühlen bleibt.

Welche aktuellen Vorhaben sollen in Zinnowitz realisiert werden?

Es laufen die ersten Planungen für ein neues Vereinshaus des SV Eintracht Zinnowitz, wo 2020 Baubeginn sein soll. Und wir werden an der Promenade zwei neue Toilettenhäuser errichten. Vergeben ist auch die Planung für die Ortseingangsgestaltung sowie zwei neue Rettungseinfahrten am Strand. Und eine Machbarkeitsstudie für die neue Seebrücke ist in Auftrag gegeben.

Cornelia Meerkatz