Pulow/Lassan

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will den Neuausbau der Kreisstraße 31 nach Pulow fortsetzen. „Baubeginn für den zweiten Bauabschnitt soll am 12. August 2021 sein“, teilt Anke Radlof von der Pressestelle des Landkreises auf Nachfrage mit und fügt hinzu: „Zur Zeit läuft noch die Ausschreibung.“

Der erste, etwa zwei Kilometer lange Bauabschnitt, der von der Kreisstraße 30 bis zur Kreuzung Papendorf/Pulow/Klein Jasedow führt, war bereits im Spätherbst vergangenen Jahres mit großem Aufwand in Hochbauweise erneuert worden. Die Straße wurde 3,50 Meter breit als Asphaltbahn ausgebaut und mit Banketten versehen, die allerdings nur im Notfall überfahren werden dürfen. Für Ausweichmanöver wurden fünf jeweils zwei Meter breite, asphaltierte Ausweichstellen angelegt.“

Wieder 3,50 Meter Ausbaubreite

In der Mirabellenallee, welche die Fahrbahn säumt, wurde seinerzeit kein Baum gefällt. Lediglich wurde, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ein sogenanntes Lichtraumprofil hergestellt. Die Baukosten bewegten sich zwischen 500 000 und 600 000 Euro.

Nun soll der zweite Bauabschnitt folgen, der ebenfalls etwa zwei Kilometer lang ist und sich von besagter Kreuzung bis zum Ortseingang von Pulow erstreckt. Auch diesmal soll die Straße in reduzierter Ausbaubreite von 3,50 Meter mit entsprechenden Ausweichstellen hergerichtet werden. Laut Anke Radlof von der Pressestelle ist die Fertigstellung für den 19. November 2021 vorgesehen. Das Bauvorhaben solle wiederum mit einer Vollsperrung einhergehen. Detaillierte Informationen hierzu gebe es erst nach der Auftragserteilung, also im August.

Umleitung über Papendorf empfohlen

Lassans Bürgermeister Fred Gransow (CDU) teilte unterdessen mit, dass in Bezug auf die Umleitungsstrecke bereits eine Entscheidung getroffen worden sei. Wer während des Ausbaus der K31 von und nach Pulow gelangen will, muss demnach den unbefestigten Weg ab Papendorf nutzen, der nach etwa vier Kilometern schließlich in die Straße Am Sonnenacker in Pulow mündet.

Laut Gransow habe die Stadt diese Trasse als Umleitung empfohlen, verbunden mit der Anregung, sandige Abschnitte und Kuhlen vorher mit Recyclingmaterial zu bedecken bzw. einzuebnen. Außerdem sollten Bäume entlang der Umleitung zuvor gegebenenfalls beschnitten werden, um die Übersichtlichkeit für die Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Auch zum Beispiel der Schülerverkehr muss die Strecke gefahrlos passieren können.

Von Tom Schröter