Straßenbaustoff-Lieferant lässt sich in Wolgast nieder

Wolgast

Die André Voß Erdbau- und Transport GmbH lässt sich im Wolgaster Gewerbegebiet Südhafen nieder. Das Rostocker Unternehmen habe von der Wolgaster Hafengesellschaft eine 13 000 Quadratmeter große Fläche gepachtet, die momentan als Betriebsstätte hergerichtet werde, berichtet Ludger Grüßing, geschäftsführender Gesellschafter der Rostocker Firma.

„Ebenso wie an unseren Standorten in Rostock und Stralsund wollen wir künftig auch in Wolgast Rohstoffe, wie Kiese und Sande, die wir aus der Ostsee gewinnen, lagern und als Straßenzuschlagstoffe aufarbeiten.“

Anzeige

Firma verspricht sich viel von geplanter Ortsumgehung

„Den Standort Wolgast haben wir gewählt, weil wir uns einiges von der Versorgung der Insel Usedom und vom geplanten Bau der Wolgaster Ortsumgehung versprechen“, erläutert Grüßing. Insbesondere würden für den Bau der Ortsumfahrung erhebliche Mengen an Baustoffen benötigt. „Wir wollen natürlich versuchen, von diesem Kuchen ein Stückchen abzubekommen.“

Weitere OZ+ Artikel

Das Areal am Südhafen befindet sich unmittelbar neben der geplanten Peenestromquerung als Hauptbauwerk der Umgehungsstraße. „Wir sind in der Lage, große Mengen an Baustoffen zu liefern und können aufgrund der kurzen Transportwege relativ umweltschonend arbeiten“, sagt Grüßing.

Langfristige Ziele im Südhafen

Auf der Lagerfläche am Peenestrom solle der Rohkies nach dem Absieben in verschiedene Fraktionen gelagert und je nach Bedarf zur Baustelle transportiert werden. „Wir haben Zugriff auf Abbauflächen in der Ostsee vor der Insel Rügen, in der Prorer Wiek und in der Tromper Wiek“, berichtet der Geschäftsführer weiter. Bereits im Zuge des Bauprojektes B 96n auf Rügen habe die André Voß Erdbau- und Transport GmbH als Baustoff-Lieferant fungiert und Mengen von bis zu 5000 Tonnen pro Tag bereitgestellt.

Die Niederlassung im hiesigen Südhafen solle kein kurzes Intermezzo sein. Laut Grüßing verfolge die Firma eine langfristige Strategie und ein nachhaltiges wirtschaftliches Engagement am Standort Wolgast.

Lesen Sie auch:

Von Tom Schröter