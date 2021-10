Mellenthin

Berufspendler und Urlauber, die jeden Tag mit dem Auto unterwegs sind, müssen sich ab kommender Woche auf Umleitungen und Verkehrseinschränkungen einstellen. Wie die Pressestelle des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr mitteilt, gibt es auf der Insel Usedom gleich zwei Großbaustellen, die in den kommenden Wochen für mehr Fahrzeit sorgen werden.

Die Nutzungsdauer des Straßenbelags ist erreicht

Die erste Baustelle beginnt am Montag auf der Bundesstraße 110 zwischen dem Abzweig von Mellenthin nach Suckow. „Der Straßenbelag hat hier das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht und muss daher saniert werden. In der Regel hält solch ein Belag zwischen 12 und 15 Jahren“, erklärt Pressesprecher André Horn. Dies hänge unter anderem davon ab, wie stark die Straße genutzt wird und wie viele Lastwagen die Fahrbahn nutzen.

Zur Vorbereitung der Maßnahme werden ab Montag zunächst die Fahrbahnränder freigelegt, der Baumschutz sichergestellt und die vorhandenen Schutzplanken zurückgebaut. Auch werden Bord- und Pflasterarbeiten durchgeführt, um an den Bushaltestellen Barrierefreiheit herzustellen. „Während der vorbereitenden Arbeiten wird der Verkehr halbseitig mittels Ampeln am jeweiligen Baufeld vorbeigeleitet“, erläutert Horn.

Vier Wochen Vollsperrung für die Autofahrer

Nach der ersten Woche erfolgen die Fräsarbeiten und der Einbau des neuen Asphalts. Damit diese Arbeiten schnell und sicher durchgeführt werden können, ist eine Vollsperrung der B 110 im Baubereich vom 18. Oktober bis voraussichtlich Freitag, 12. November, notwendig. Die Umleitung erfolgt über die Bundesstraße 109 in Richtung Karlsburg sowie die B 111 über Wolgast, Ückeritz bis Mellenthin und umgekehrt. „Die Anlieger werden vom Baubetrieb per Handzettel über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke während der Vollsperrung informiert“, so der Sprecher. Der öffentliche Personennahverkehr ist ebenfalls von den Beeinträchtigungen betroffen und informiert seine Fahrgäste gesondert.

Vollsperrung könnte noch länger dauern

Die Restarbeiten an der Fahrbahnmarkierung, den Banketten und Schutzeinrichtungen sollen bis Mitte Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein. Während dieser Arbeiten wird der Verkehr wieder halbseitig mittels Ampeln am jeweiligen Baufeld vorbeigeleitet.

Die Kosten für die Maßnahme liegen bei 1,1 Millionen Euro und werden überwiegend vom Land Mecklenburg-Vorpommern getragen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Großbaustelle auch nach Trassenheide

Ebenfalls am Montag beginnen auf der Landesstraße 264 die vorbereitenden Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn von der Kreuzung an der Bundesstraße 111 bis zum Ortseingang Trassenheide. „Der Straßenbelag ist hier verschlissen und muss daher saniert werden“, betont Horn.

Die Fahrbahn zwischen der Bundesstraße und dem Ortseingang Trassenheide ist verschlissen und muss erneuert werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Genauso wie auf der B 110 werden auch hier ab Montag die Fahrbahnränder freigelegt, der Baumschutz sichergestellt und Bordarbeiten durchgeführt. „Während dieser Arbeiten wird auch in diesem Bereich der Verkehr halbseitig mittels Ampeln am jeweiligen Baufeld vorbeigeleitet“, so der Sprecher.

Straße für zwei Wochen voll gesperrt

Anschließend erfolgen die Fräsarbeiten und der Einbau des neuen Asphalts. Damit die Durchführung dieser Arbeiten ist eine Vollsperrung der Fahrbahn von Montag, 18. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 29. Oktober, notwendig. Nach Fertigstellung der Asphaltschicht im Bereich von der Kreuzung an der B 111 bis zum Abzweig Wiesenweg wird der Verkehr hier wieder freigegeben. „Danach wird der Asphalteinbau vom Abzweig Wiesenweg bis zum Ortseingang Trassenheide fortgesetzt.“

Die Umleitung erfolgt über die B 111 und die Kreisstraße 27 über Mölschow bis Trassenheide und umgekehrt. Die Anlieger werden vom Baubetrieb per Handzettel über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke während der Vollsperrung informiert.

Mitte November ist die Straße wieder fertig

Die Restarbeiten an der Fahrbahnmarkierung und den Banketten sollen bis Mitte November 2021 abgeschlossen sein. Während dieser Arbeiten erfolgt die halbseitige Sperrung der Fahrbahn und Ampelregelung.

Die Kosten für die Maßnahme betragen rund 290 000 Euro und werden überwiegend vom Land Mecklenburg-Vorpommern getragen. Das Landesamt betont, dass beide Arbeiten sehr stark witterungsabhängig sind. Sollte es zu Verzögerungen kommen, wird darüber informiert.

Von OZ