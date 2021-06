Streit auf Usedom: Ungebetene Gäste landen vor Gericht

Greifswald/Heringsdorf

Mehrere junge und sichtlich alkoholisierte Männer stehen vor der eigenen Wohnungstür und erbitten sich Einlass. Aber nicht nachmittags und durch höfliches Klingeln, sondern mitten in der Nacht und indem sie die Tür eintreten. Eine unschöne Vorstellung.

Wie alles im April 2020 anfing, da gehen die Meinungen deutlich auseinander. Fakt ist, dass Alkohol im Spiel war und ein Beispiel gegeben worden ist, wie schnell Abende eskalieren können und wie wenig es nur braucht, bis etwas Schlimmes passiert. Eine Tür wurde eingetreten, der schützenswerte Raum einer Wohnung verletzt. Deswegen erhob die Staatsanwaltschaft auch Anklage unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen drei junge Männer von der Insel Usedom, alle zwischen 22 und 26 Jahre alt. Nur der jüngste von ihnen ist der Staatsanwaltschaft nicht aktenkundig bekannt.

Was war geschehen? An einem Wochenende im April, der Lockdown war gerade verhängt worden, die Pandemie noch ein junges Phänomen, entscheiden die drei Angeklagten mit anderen Bekannten – die Zahlen gehen hier auseinander – zu feiern. Was und wieso, das weiß zur Verhandlung vor dem Greifswalder Amtsgericht keiner der Anwesenden mehr.

Beleidigungen und Steine fliegen durch das Fenster

In einer Seitenstraße in Heringsdorf treffen sie auf die Geschädigte und einen Freund der jungen Frau. Beide stehen am offenen Fenster der Wohnung im ersten Stock. Sie machen sich einen guten Abend, trinken auch Alkohol und rauchen. Erste Worte werden gewechselt, schnell kippt die Stimmung, Beleidigungen fallen. Einem der Angeklagten oder der Freunde, auch das kann heute nicht mehr so genau rekonstruiert werden, reicht es. Er will die beiden direkt zur Rede stellen und rennt in das Gebäude. Er bollert mehrfach gegen die Tür. Die Aktion bleibt jedoch ohne Folgen und ohne Erfolg – zunächst. Stattdessen entscheiden die Angeklagten, Kieselsteine in das immer noch weit offene Fenster zu werden.

Die Geschädigte und ihr Gast schließen das Fenster, doch die Situation eskaliert weiter. Erst durch die mühselige Befragung aller fünf Beteiligten schafften es Richter und Staatsanwalt, die Szenerie der Aprilnacht zu rekonstruieren.

Wer war in der Wohnung?

Nachdem weder der erste Türbesuch noch die Steine die Gemüter beruhigen konnten, entscheidet die Gruppe rund um die Angeklagten, ernst zu machen. Auch wenn einer der drei im Gericht betonte, dass alles nur Spaß gewesen sei – so wird es für die Geschädigte nicht gewirkt haben. Denn plötzlich gibt die Tür unter den Tritten nach und ein Angreifer steht in der Wohnung, beginnt die Verdutzten in der Wohnung mit Schuhen, die im Flur stehen, zu bewerfen. Der eigene Wohnraum ist ein hohes Gut, sogar durch das Grundgesetz Paragraf 13 geschützt. Hausfriedensbruch wird laut Strafgesetzbuch mit bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Dem Gericht lag entsprechend viel daran, herauszufinden, wer genau in der Wohnung war. Interessanterweise wohl genau der Angeklagte, der lange in der Verhandlung behauptet hatte, an diesem Abend gar nicht dabei gewesen zu sein.

Dann überschlagen sich die Ereignisse. Der Angreifer lässt sich von dem Gast der Geschädigten aus der Wohnung treiben, nur um mit Verstärkung zurückzukommen. Da alle im Gericht behaupten, es habe mindestens fünf Angreifer gegeben, kommen nach der Verhandlung zwei Personen unbescholten davon.

Tritte, Schläge und Pfefferspray

An der Wohnungstür wird es handgreiflich. Mindestens drei Mal will der Bekannte der Geschädigten geschlagen worden sein. Er nimmt einen der Angeklagten jedoch auch in Schutz: Der habe den anderen zurückgehalten und beruhigt, gibt er vor Gericht zu Protokoll. Am Ende hilft nur eins: Eine große Ladung Pfefferspray, die alle Angeklagten trifft, beendet den nächtlichen Angriff auf die Wohnung.

Da bis zum Ende nicht einwandfrei geklärt werden kann, wer welche Rolle bei dem Angriff gespielt hat, ließ das Gericht die Anklage auf Antrag der Staatsanwaltschaft und gegen eine Geldstrafe fallen. Insgesamt 1000 Euro an gemeinnützige Organisationen und 200 Euro an die Geschädigte müssen die Angeklagten zahlen. Der Sachschaden belief sich auf 200 Euro. Der war allerdings der Wohnungsgesellschaft entstanden. Am Ende blieben eine kaputte Tür und die Erkenntnis, wie schnell ein lustiger Abend eskalieren kann.

Von Philipp Schulz