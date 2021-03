Lassan

Erweist sich die Sanierung des Lassaner Schützenhauses für die Stadt finanziell als ein Fass ohne Boden? Matthias Andiel von der Stadtvertreterfraktion Freie Wähler/AfD vergleicht das derzeit laufende Vorhaben inzwischen mit dem Bau der Hamburger Elbphilharmonie, deren Kosten seinerzeit bekanntlich extrem aus dem Ruder liefen.

Die Baukosten für das gut 130 Jahre alte einstige Schützendomizil in den Lassaner Anlagen hätten sich mittlerweile vervierfacht und der Eigenanteil der Stadt Lassan verneunzehnfacht, meint Andiel. Denn während als Investitionssumme ursprünglich rund 306 000 Euro bei einem Eigenanteil von 37 000 Euro veranschlagt gewesen seien, bewegt sich die Bausumme nunmehr bei 1 199 700 und der Anteil der Stadt bei 706 110 Euro, wie Anke Kock von der Kämmerei des Amtes in Wolgast auf Nachfrage bestätigt.

„Amtseid tritt auch schon mal in den Hintergrund“

Andiel wirft dem Lassaner Bürgermeister Fred Gransow (CDU) vor, die Stadtfinanzen zu ruinieren. „Es herrscht wohl der Gedanke vor, wir Lassaner bauen, wie es uns gefällt, und der Amtseid, nur zum Wohle der Stadt zu handeln, wird dann auch schon mal vergessen oder tritt in den Hintergrund“, sagt Andiel. „Kein Mensch, der sein Haus renoviert, auch wenn es denkmalgeschützt ist, würde sich so stark verrechnen oder von Banken Geld dafür bekommen.“

Im Oberlicht dieser Saaltür des Schützenhauses sind noch die Initialen von Johann Rosse, dem früheren Hauptmann der Schützenkompanie, und das Baujahr 1890 zu lesen. Quelle: Tom Schröter

Laut Andiel werden sich die Aufwendungen später nur minimal amortisieren. Jährliche Einnahmen von nur rund 2000 Euro stünden Ausgaben beispielsweise für die geleaste Heizung sowie für Zinsen und Tilgung des Eigenanteils von insgesamt mindestens 56 000 Euro pro Jahr gegenüber – und dies für die nächsten 20 Jahre. „Nur einige private Veranstaltungen und die löblichen Aktivitäten des Karnevalvereins rechtfertigen nicht diese Stadtverschuldung“, meint der Kritiker, der Gransow zudem vorhält, trotz mehrfacher Nachfrage der Opposition ein vernünftiges und tragfähiges Nutzungskonzept für das Schützenhaus schuldig geblieben zu sein.

Mehrheit der Stadtvertreter stimmte für Nachträge

Bürgermeister Gransow räumt ein, dass sich die Sanierungskosten gegenüber der anfangs gestellten Prognose erhöht haben. „Aber wenn man einen Altbau saniert, kommt es in der Regel immer dazu, dass es teurer wird als angenommen“, sagt er. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung habe man nicht wissen können, dass der Schwamm im Gebäude steckt und mehrere Balkenköpfe vermodert sind. „Man kann“, so verdeutlicht Gransow, „zum Beispiel die Decke ja nicht vorher öffnen.“ Außerdem gebe es „für alle finanziellen Nachträge Mehrheitsbeschlüsse der Stadtvertretung. Und auch im Haushalt sind die höheren Kosten berücksichtigt und von der Mehrheit beschlossen worden.“

„wenn man einen Altbau saniert, kommt es in der Regel immer dazu, dass es teurer wird als angenommen“, sagt Fred Gransow (CDU), Bürgermeister von Lassan Quelle: Tom Schröter

Andiel ist unterdessen der Meinung, dass „unter solchen Umständen der Haushalt 2021 mit diesen Investitionen und der Neuverschuldung (z. B. einem Kassenkredit 2021 in Höhe von 1 188 000 Euro) nicht genehmigungsfähig“ sei. Denn die Stadt könne, „wie im Vorwort zum Etat dargelegt, den Haushaltsausgleich bis 2025 und darüber hinaus nicht erreichen“ und verfüge über keine eigenen finanziellen Mittel.

An dieser Entwicklung trage die CDU-Mehrheit insgesamt eine Mitschuld: Obwohl laut Andiel „in der majorisierenden CDU-Fraktion auch mehrere Kleinunternehmer sitzen, entsteht der Eindruck, dass diese, obwohl privat wohl recht erfolgreich, ihr betriebswirtschaftliches Wissen an der Garderobe abgeben, wenn sie in die Stadtvertretersitzung gehen“.

Auch Grundschulsanierung teurer als erwartet

Auch in Bezug auf die begonnene Sanierung der Lassaner Grundschule deutet sich laut Matthias Andiel eine starke Verteuerung an. Getreu Gransows Motto: „Wir fangen erst mal an und dann sehen wir weiter“ sei schon erkennbar, „dass die geschätzten Baukosten auf etwa 1,5 Millionen und der Eigenanteil der Stadt von 150 000 auf 750 000 Euro geklettert sind“. Und die zentrale Heizung und die Turnhalle seien im Sanierungspaket noch nicht enthalten.

Anke Kock aus der Kämmerei des Amtes nennt etwas geringere Zahlen. Demnach betragen die Gesamtkosten 1 378 900 und der städtische Anteil 628 900 Euro. „Auch hier handelt es sich um einen Altbau“, verdeutlicht der Bürgermeister. „Dass zum Beispiel die Decke in der Aula um 18 Zentimeter durchhängt, konnte vorher niemand wissen. Das bedeutet weitere Kosten.“

Die im Vorfeld vorgenommene Kostenschätzung habe einen Betrag von unter einer Million Euro ergeben. Fred Gransow: „Wäre damals festgestellt worden, dass wir mehr als eine Million Euro ausgeben müssen, hätte europaweit ausgeschrieben werden müssen. Und dann hätten wir die Maßnahme 2023 noch nicht umgesetzt.“

Von Tom Schröter