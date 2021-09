Koserow

Bei der Suche nach einem geeigneten Standort für einen neuen Einkaufsmarkt als Vollsortimenter im Bernsteinbad ist die Gemeinde jetzt einen Schritt weiter. Gemeindevertreter und Vertreter des Amtes Usedom-Süd waren in dieser Woche ins Schweriner Infrastrukturministerium von Christian Pegel (SPD) zu einem Gespräch geladen, um im Interesse einer Grundsatzentscheidung Klarheit zur Ansiedlung eines weiteren Einkaufsmarktes in Koserow zu erhalten.

Wie Gemeindevertreter Friedhelm Lietz (SPD) auf Nachfrage bestätigte, sei während der zweistündigen Unterredung am Mittwoch im Schweriner Verkehrs- und Bauministerium klar geworden, dass die bereits bisher favorisierte Fläche am Kölpinseer Weg, nahe der Inselküche, für die Ansiedlung eines zweiten Marktes mit Vollsortiment aus raumordnerischer und landesplanerischer Sicht zustimmungsfähig sei. Allerdings: Alternativvorschläge sind laut Behörde noch einmal zu prüfen.

Verkaufsfläche muss deutlich verringert werden

„Klar wurde allerdings auch, dass das Land eine Reduzierung der bisher mit 1600 Quadratmetern angegebenen Verkaufsfläche auf 1200 Quadratmeter vorgibt“, berichtete Lietz ergänzend. Schließlich liege es dann im weiteren Verfahren an Gemeinde, Investor und Händler – bislang im Geschäft ist bekanntlich Rewe – ob und wie man diese Vorgaben umsetzen könne, wolle und werde.

Die Freifläche in Koserow rechts hinter den Stellflächen von Karls Erlebnis-Dorf sind laut Landesraumordnungsbehörde für eine Marktansiedlung tabu. Das ärgert Bürgermeister René König. Quelle: Tilo Wallrodt

Das Gespräch in zehnköpfiger Runde im Ministerium sollte vor allem dazu dienen, in Erfahrung zu bringen, mit welcher raumordnerischer und landesplanerischer Haltung die Gemeinde Koserow in Sachen Neuansiedlung eines zweiten Marktes rechnen müsse. So gesehen sei das Resultat gut gewesen, findet Lietz.

Neben ihm waren Koserows Bürgermeister René König (parteilos), Bauausschussvorsitzender Karsten Mußgang (CDU), Thomas Wellnitz vom Tourismusausschuss sowie ein Vertreter des Amtes Usedom-Süd an der Unterredung beteiligt. Auf Schweriner Seite führte Irmtraut Kunkel von der Behörde für Landesentwicklung und Raumordnung die Diskussion.

Bürgermeister hatte auf Kompromissvariante gehofft

Bürgermeister René König ist nur bedingt zufrieden aus der Runde geschieden. Denn er hatte, auch befördert durch kürzliche Äußerungen von Minister Christian Pegel (SPD) bei einem Termin auf Usedom, darauf gehofft, dass man eine Kompromissvariante auf der Fläche zwischen Bundesstraße 111 und den Bahngleisen in Verlängerung der Parkflächen von Karls Erlebnisdorf finden könne.

Tatsächlich jedoch wurde dieses Areal behördlicherseits erneut als „Tabufläche“ für eine Marktansiedlung bezeichnet. Warum, erschließe sich ihm nicht, erklärte König. Aus seiner Sicht bleibe daher zunächst offen, ob man dieser amtlichen Vorgabe nun schlechthin folgen oder sich doch noch einmal zur Wehr setzen solle.

In jedem Fall wurde von den Gastgebern in Schwerin die Aktualisierung des Einzelhandelsgutachtens für Koserow gefordert. Wie teuer das wird und wer es bezahlen muss – Gemeinde oder Investor oder beide – sei aktuell noch offen. „Wir bleiben dabei, dass wir im Vorfeld des Verfahrens möglichst alle drängenden Probleme wie Standort, Größe, Einpassung des Marktes in die Fläche, Zufahrtswege usw. klären wollen, um spätere Auseinandersetzungen zu umgehen“, erläuterte König.

Denn ein juristischer Streit würde nach seinen Worten das dringende Vorhaben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Das zu vermeiden schließe ein, unbedingt weiter mit der Bürgerinitiative im Dialog zu bleiben, die dem Vorhaben kritisch gegenüber steht. Es gelte, nach tragfähigen Kompromisslösungen für alle Beteiligten zu suchen, so König.

Mehrheit der Koserower wünscht sich zweiten Markt

Bauausschussvorsitzender Karsten Mußgang findet: „Die Runde hat uns noch einmal die Augen geöffnet für verschiedene, möglichst vorab zu klärende Fragen. Und das ist gut so. Der bislang favorisierte Standort ist offenbar der am besten geeignete, alle anderen dürften mit noch größeren Schwierigkeiten einhergehen.“ Mußgang findet, die Koserower hätten in Schwerin noch einmal dazugelernt.

Einschränkend merkte er indes an, dass eine Reduzierung der Verkaufsfläche von bislang beabsichtigten 1600 auf 1200 Quadratmeter Einschränkungen der Verkaufskultur nach sich zöge. Vorrang müsste haben, für alle Kunden – Touristen wie Urlauber – ein besseres Einkaufen zu ermöglichen. „So wie in diesem Sommer am und im Netto-Markt mit stundenlangem Anstehen kann es einfach nicht weitergehen“, findet der Ausschuss-Chef.

Ob nun schon bald mit einem Aufstellungsbeschluss durch die Gemeindevertreter zu rechnen ist, vermochte keiner der Beteiligten zu sagen. „Auf jeden Fall müssen wir weiter und intensiv am Thema arbeiten“, sieht der Bürgermeister ebenso die gewählten Volksvertreter wie auch das Amt Usedom-Süd in der Pflicht. Schließlich sei, bei allen Kontroversen, in den zurückliegenden Monaten überzeugend klar geworden, dass sich die ganz große Mehrheit der Koserower Bürgerinnen und Bürger einen zweiten Einkaufsmarkt wünscht.

Für ihn als Bürgermeister setze sich die Arbeit am Thema „Marktansiedlung“ bereits kurzfristig damit fort, „das Protokoll der Beratung von Schwerin gründlich zu studieren und daraus sich ergebende Aufgaben anzupacken.“

Von Steffen Adler und Cornelia Meerkatz