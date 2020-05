Streit um neues Wohngebiet in Ückeritz

Ückeritz

Streit um ein neues Wohngebiet in der Gemeinde Ückeritz. Zwischen der Bahnschiene an der B 111 und der bereits vorhandenen Wohnbebauung An den Kreischen sollen in der Senke im B-Plan Nr. 18 „ Wohngebiet westlich des Wohngebietes An den Kreischen“ 30 Wohnungen entstehen. 22 davon sind als Eigenheime mit Grundstücken um die jeweils 500 Quadratmeter geplant, die weiteren acht Wohnungen teilen sich auf zwei 4-Familien-Häuser auf.

Vorhabenträgerin ist die Ückeritzerin Petra Esser, die das Land von ihren Eltern geerbt hat. Nach ihren Worten sollen die Grundstücke verkauft werden, die beiden Mehrfamilienhäuser möchte sie selbst im Bestand behalten und die Wohnungen vermieten.

Flächennutzungsplan und Bebauungsplan sind inzwischen nach Aussage des Landkreises rechtskräftig. Doch die Vorstellung, dass in Kürze auf dem etwa zwei Hektar großen Areal Eigenheime gebaut werden, ruft nun Gegner auf den Plan. Vorwiegend Bewohner der Waldstraße in Ückeritz, darunter auch Ferienhausbesitzer, wollen die Wohnbebauung verhindern. Sie befürchten weitere Ferienwohnungen und argumentieren, dass die Insel bereits über mehr als genug Ferienwohnungen verfüge. Des Weiteren sprechen sie davon, dass wertvoller Naturraum zerstört werde. Und nicht zuletzt geht es um die Aussicht aufs Achterwasser.

Langer Weg für Bebauungsplan

Ihren Unmut über den B-Plan taten sie zunächst in anonymen Schreiben als „Die Ückeritzer Bürger“ kund. Später wurde daraus eine Unterschriftenliste mit Name und Adresse – sie liegt der OZ vor. „Mit dem Bauausschuss wurde jedoch nie der Kontakt und Austausch gesucht“, sagt der Vorsitzende des Bauausschusses der Gemeinde Ückeritz, Marco Biedenweg. Er bedauert das, denn in vielen Planungsstufen können sich die Bürger am Entstehen eines B-Planes beteiligen und ihre Bedenken äußern, die dann abgewogen und – wenn sie berechtigt sind – eingearbeitet werden. „Dafür liegen die kompletten Planungsunterlagen ja mehrere Wochen aus“, sagt Biedenweg.

Bis der Bebauungsplan für das Wohngebiet durch die Gemeindevertretung beschlossen wurde, war es nach seinen Worten ein langer Weg. Seit 2013 wurde öffentlich in den Gemeindevertretersitzungen und im Bauausschuss darüber beraten. Am 21. Juni 2018 erfolgte für vier Wochen die vorgeschriebene öffentliche Auslegung des Entwurfes zur Einsichtnahme für Jedermann. Viele Hinweise von Trägern öffentlicher Belange mussten eingearbeitet werden. Erst am 28. Januar dieses Jahres stimmte die Gemeindevertretung mehrheitlich dem Entwurf, dem Satzungsbeschluss und dem städtebaulichen Vertrag zu.

Im künftigen neuen Wohngebiet von Ückeritz wurde mit dem Bau der festgelegten Trockensteinmauer für Zauneidechsen begonnen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Ferienwohnungen grundsätzlich ausgeschlossen

Für Marco Biedenweg eine der wichtigsten Festlegungen: „Ferienwohnungen sind grundsätzlich ausgeschlossen, das ist festgeschrieben.“ Die Aussage sei sehr zu begrüßen, sagt Günther Jikeli ( SPD), der von den Bebauungsgegnern um Unterstützung gebeten wurde, um den Bau zu verhindern. „Ich kann in der Sache selbst natürlich nichts bewirken, da ich in gemeindliche Belange nicht involviert bin. Aber ich will unbedingt verhindern, dass weitere Ferienwohnungen entstehen und Natur zerstört wird“, sagte Jikeli, der Kreistagsmitglied und Stadtvertreter in Usedom ist, am Freitag gegenüber der OZ.

Viel diskutiert wurde über die Erschließungsstraße. Das Grundstück dazu hat die Gemeinde von der UBB im Tausch mit einem Areal am Bahnhof Schmollensee erhalten. Den Ausbau samt Beleuchtung muss die Investorin bezahlen und die fertige, dann fünf Meter breite Straße – damit passen gerade zwei Pkw aneinander vorbei – der Gemeinde zur Nutzung übertragen. Damit wird garantiert, dass es nur Anliegerverkehr gibt.

Fünfstellige Ablösesumme für Spielplatz

Es gibt für die Investorin zudem weitere Auflagen, erläutert Biedenweg. Dazu gehört aufgrund des erstellten Artenschutzgutachtens, dass für eine Feldlerche eine 2000 Quadratmeter große Wiese als Ausgleichsmaßnahme zur Verfügung gestellt werden musste und für Zauneidechsen die Errichtung einer Trockensteinmauer als allererste Baumaßnahme zu erfolgen hat. Beides sei auch grundbuchlich eingetragen. Für den Bau eines Spielplatzes bzw. einer Multifunktionssportanlage sei eine fünfstellige Ablösesumme zu entrichten gewesen.

„Das Geld ist auf dem Gemeindekonto eingegangen, davon konnten sich die Gemeindevertreter persönlich überzeugen“, erklärt Marco Biedenweg. Und für den Naturschutz als Kompensationsfläche mussten weitere 74 000 Euro im Vorfeld bezahlt werden.

Nun sei es Sache der Gemeinde und des Amtes, darüber zu wachen, dass alle Vorgaben des B-Planes genau eingehalten würden. Er jedenfalls freue sich, dass nach jahrelangem Ringen ein neues Wohngebiet ausgewiesen werden konnte, zumal bereits erste Anfragen von Käufern für die Grundstücke vorliegen. „Und es sind Einheimische von der Insel, die gern nach Ückeritz ziehen wollen.“

Lung kontrolliert Steinmauer

Der Bau der Trockensteinmauer hat am gestrigen Freitag begonnen. Die Investorin hat dazu noch einmal direkt beim Bauamt nachgefragt und sich das Okay geholt. Vereinbart wurde zudem, dass das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie nach der Fertigstellung der Steinmauer diese kontrollieren wird.

Ein Bewohner der Waldstraße hat inzwischen eine Normenkontrollklage eingereicht, um einen Baustopp zu erreichen.

Von Cornelia Meerkatz