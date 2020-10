Stürmischer Mittwoch: Darum bitten die Ämter auf der Insel Usedom

Zinnowitz

Am Mittwoch wird an der Ostseeküste ein heftiger Sturm erwartet. An den Stränden werden von Peenemünde bis Ahlbeck aufgrund des starken Nord-Ost-Windes erhöhte Wasserstände erwartet. Derzeit wird der Scheitel des Hochwassers mit Wasserständen über ein Meter über Normalnull vermutlich gegen 18 Uhr erwartet. Das staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt M-V (StALU) bittet um die Beräumung des Strandes von Strandkörben, baulichen Anlagen oder Gegenständen aller Art, die geeignet sind, Küstenschutzanlagen zu beschädigen.

Von OZ