Mit 700 Tonnen Salz in den Winter

Zempin

„Volle Hütte“ sagt Michael Lüttke und schaut sich um. Die Salzhalle auf dem Gelände der Straßenmeisterei Zempin ist bis unters Dach gefüllt. Der Mitarbeiter des Straßenbauamtes Neustrelitz ist zufrieden. Hier kann er wieder einen Haken machen. Mit 700 Tonnen Salz gehen die Männer in ihren orangefarbenen Fahrzeugen in den Winterdienst. Gut 520 Tonnen Salz lagern in der Halle in Zempin, dazu kommen 180 Tonnen im Streusalzsilo Neppermin, das diesen Winter erstmals genutzt werden kann. „In dem Silo befindet sich auch ein Soleerzeuger, so dass die Kollegen dort auch Sole tanken können“, sagt Ulf Witteck, Leiter des Stützpunktes Zempin der Straßenmeisterei Helmshagen.

Seine Männer wenden für das Streuen die Feuchtsalztechnologie FS 30 an. Die Bezeichnung bezieht sich auf das Mischungsverhältnis von 70 Prozent Auftausalz und 30 Prozent Sole. An den Einsatzfahrzeugen befinden sich separate Soletanks. Salz und Sole sind getrennt, sie werden direkt auf dem Streuteller unmittelbar vor der Ausbringung vermischt.

Streuteller – auch die hat sich Michael Lüttke bei seinem Termin in Zempin an den Fahrzeugen angeschaut. Nach Wartung und Instandsetzung werden die für den Winterdienst vorgesehenen Fahrzeuge mit ihrer Technik einer Funktionsprobe unterzogen.13 Räum- und Streufahrzeuge stehen zur Verfügung, wenn Väterchen Frost in der Region anklopft. „Vier Fremdfirmen unterstützen uns beim Winterdienst“, so Witteck. 178 Kilometer werden durch die Straßenmeisterei betreut. Dazu zählen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowohl auf der Insel Usedom als auch auf dem Festland. Der mit 22 Mitarbeitern besetzte Stützpunkt untersteht dem Straßenbauamt Neustrelitz.

Wenn die Temperaturen um die drei Grad fallen, fahren die Mitarbeiter von Ulf Witteck raus. „Ab 1. November kann es soweit sein.“ Dann beginnt der Arbeitstag für die Straßenwärter bereits um 3 Uhr morgens. Klar, noch vor dem Berufsverkehr sollen die Straßen möglichst frei sein. Wenn die ersten Straßenabschnitte auf Glätte kontrolliert werden, müssen die Fahrzeuge inklusive Technik funktionieren. Dazu gehören eben auch eine intakte Handlampe, Verbandskasten, die Beleuchtung der Fahrzeuge und Anbaugeräte sowie die Funktion von Schneepflug, Streuer, Streuteller sowie Schneefräse und Schneeschleuder. Die Schneefräse am Fahrzeug von Gerd Andres erlebt in diesem Winter ihre Feuertaufe. Die 2,60 Meter breite neue Technik stammt aus Kitzbühel. „Die setzen wir bei extremen Bedingungen ein, wenn der Schnee verharscht ist“, sagt Witteck. Neu in diesem Winter sind auch ein Streuer und zwei Schneepflüge. Die Verschleißzeiten für diese Technik liege zwischen 10 und 15 Jahren.

Inzwischen hat Michael Lüttke alle Fahrzeuge überprüft. „Einmal funktionierte die obere Blinkleuchte nicht. Ansonsten passt alles. Der Winter kann kommen“, sagt er. Ob er viel Schnee bringt? Witteck zuckt mit den Schultern. Informationen zur Wetterlage bekommt die Straßenmeisterei täglich vom Deutschen Wetterdienst.

Im vergangenen Jahr kamen die Männer in Zempin auf 49 Streutage. „Wir haben 474 Tonnen Salz verstreut“, sagt Witteck. Sollte der Winter besonders hart werden, kann innerhalb von ein bis zwei Tagen neues Salz geordert werden. „In Moeckowberg haben wir auch noch ein Silo mit 90 Tonnen, das von drei Meistereien genutzt wird.“

Von Henrik Nitzsche