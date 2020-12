Peenemünde

Diese Bilder sieht man nicht alle Tage: Die Seebrücken in Heringsdorf und Ahlbeck standen am Sonntag für wenige Stunden zum Großteil nur auf Sand. Das Wasser wurde durch den starken Wind so weit hinaus gedrückt, dass viele Menschen die Chance nutzten, um unter den Wahrzeichen der Kaiserbäder hindurch zu laufen.

Selbst die LED-Leinwand stand fast auf trockenem Fuß. Direkt daneben waren etliche Holzpfähle der alten Heringsdorfer Seebrücke zu sehen, welche im Jahr 1958 durch ein Feuer zerstört wurde. Das Niedrigwasser sorgte nicht nur im Inselsüden für staunende Gesichter und einmalige Bilder, sondern auch im Inselnorden.

Anzeige

Peenemünder Haken mit weniger Wasser

Das Wasser auf dem Peenemünder Haken wurde so weit auf den Bodden und die Ostsee hinaus gedrückt, dass Dutzende Spaziergänger die Möglichkeit ergriffen, um die Gegend zu erkunden – was allerdings nicht ganz ungefährlich ist, denn früher war das Militär dort aktiv. Noch heute zeugen davon etliche Munitionsreste aus vergangenen Tagen. Zum Beispiel entdeckten Spaziergänger eine Tellermine. Sie war eine Panzerabwehrmine der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Neben der Tellermine waren etliche andere Munitionsreste im Sand zu finden.

Die Ahlbecker Seebrücke ohne Wasser. Quelle: Andreas Dumke

Allerdings tauchten nicht nur Tellerminen auf, sondern auch die verrosteten Aufbauten von Schiffen ragten aus dem Wasser. Historiker Manfred Kanetzki aus Karlshagen hätte eine Lösung, worum es sich dabei handeln könnte. „Zu DDR-Zeiten nutzte die Volksmarine solche Schiffswracks unter anderem für Seeziele. Sie diente zu reinen Übungszwecken“, erklärt er.

Diese Tellermine kam durch das Niedrigwasser zum Vorschein. Quelle: Tom Schröter

Um welches unbekannte Teil, das aussieht wie eine große Röhre, es sich handelt, bleibt reine Spekulation. Dafür ist von dem Gegenstand zu wenig zu erkennen. Entweder ein Teil eines Schiffes, Flugzeuges oder doch nur ein großes Rohr.

Vielleicht sollte es ein U-Boot darstellen

Auch Joachim Saathoff, der für Touristen und Interessierte geführte Touren ins Sperrgebiet anbietet, kommt zur gleichen Erkenntnis. „Die Marine nutzte diese Wracks, um darauf zu schießen - zur Übung versteht sich“, erklärt er. Zahlreiche Wracks, die auch in der Satellitenansicht bei Google Earth noch wunderbar am heimischen Rechner erkennbar sind, kamen durch den niedrigen Pegelstand zum Vorschein. Worum es sich bei dem rohrähnlichen Gegenstand handelt, lässt sich nur vermuten. „Vielleicht sollte es ein U-Boot darstellen. Die Betonung liegt auf ’vielleicht’“, sagt er.

Die Schiffe wurden zu DDR-Zeiten absichtlich versenkt, um als Angriffsziele der Luftwaffe zu dienen.

Lesen Sie auch: Rätselraten in Sellin auf Rügen: Was steckt hinter dem mysteriösen Fund in der Ostsee?

Niedrigwasser an der Ostsee nichts Ungewöhnliches

Solches Niedrigwasser wie am Sonntag ist laut NDR-Wetterexperte Uwe Ulbrich auf der Insel Hiddensee nichts Ungewöhnliches an der Ostsee. „Die Ostsee ist extrem windempfindlich“, erklärt er. Vor allem, wenn starker Wind aus Süd-Südwest kommt, fällt der Wasserstand schnell ab. In Neuendorf auf der Insel Hiddensee lag der Pegel am Sonntag bei 35 Zentimetern unter Normalnull. „Dann kann es passieren, dass die Fähren nicht verkehren, weil das Wasser aus dem Bodden gedrückt wird“, erklärt er. Der Höchststand auf Hiddensee, so Ulbrich, gab es beim Jahrtausendhochwasser im Jahr 1872. Aufzeichnungen belegen, dass der Wasserstand damals 3,30 Meter über dem Normalwert lag.

In Stubbenfelde hat ein Badegast vor langer Zeit seine Sonnenbrille verloren. Durch das Niedrigwasser wurde sie wieder entdeckt. Quelle: Lisa Brose

Ähnliche Phänomene wie am Sonntag gibt es zum Beispiel auch an der Stralsunder Sundpromenade. „Es gibt dann einen Schwipp-Schwapp-Effekt. Erst ist das Wasser sehr niedrig und dann kommt es ziemlich zügig zurück und verursacht leicht erhöhte Pegelstände“, erklärt der Wetterexperte. Schon in der Nacht zu Montag normalisierten sich die Pegelstände an der Ostseeküste.

Von Hannes Ewert und Tom Schröter