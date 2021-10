Sturm in Greifswald: Bäume und Äste blockieren Straßen

Greifswald

Sturm über der Stadt: Feuerwehr und Polizei mussten am Donnerstag zu mehreren Einsätzen ausrücken, weil starke Winde und Böen über Greifswald und das Umland zogen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Polizei in Vorpommern-Greifswald war bis zum Mittag zu 15 Einsätzen gerufen worden – neun von ihnen im Zeitraum zwischen 9 und 10 Uhr, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit.

Aufgrund schwerer, teils orkanartiger Sturmböen waren in den meisten Fällen Bäume auf die Straßen und Wege gestürzt oder drohten umzustürzen. Unfallstellen wurden schnell abgesichert, Gefahren beseitigt und herabgefallene Äste sowie umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt, sodass der Verkehrsfluss wieder hergestellt werden konnte.

Kameraden rücken schnell aus

Die Greifswalder Berufsfeuerwehr musste laut einer Stadtsprecherin zu zwei Einsätzen anrücken: In Hinrichshagen war morgens ein Baum von einem Grundstück auf die Straße gefallen und musste gekappt werden. Die Zufahrt in die Siedlung war für rund 30 Minuten nicht möglich. Etwa zur gleichen Zeit, um 9.15 Uhr, kippte ein Baum in der Feldstraße vor einer Anlage für Betreutes Wohnen um – Personen oder Sachen kamen nicht zu Schaden. Der städtische Bauhof war zudem in der Pappelallee aktiv, weil Äste abgebrochen waren.

Zu dramatischen Ereignissen kam es in Greifswald nicht – allerdings musste die Freiwillige Feuerwehr bereits vormittags zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium ausrücken. Dort war ein großer Ast auf den Boden gestürzt, den die Kameraden zersägten. Im Stadtgebiet wurden immer wieder Äste auf Geh- und Fußwege geweht und Regenschirme wurden bei starken Wind in Mitleidenschaft gezogen.

Quelle: Christopher Gottschalk

Auf der B 110 Höhe Stolpe an der Peene ist ein Transporter Mercedes-Benz mit Anhänger unterwegs gewesen, als der Anhänger aufgrund der starken Winde plötzlich umkippte. Der Anhänger konnte wieder aufgerichtet werden. Es entstand kein Schaden.

In einem Fall ist ein Motorradfahrer auf der K 67 von Strasburg in Richtung Friedland unterwegs gewesen, als ihm am Ortseingang von Neuensund mehrere Äste entgegenflogen und er dadurch stürzte. Nur wenige Augenblicke später kippte ein Baum hinter dem Fahrer auf die Fahrbahn. Der 17-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Von Christopher Gottschalk