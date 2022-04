Vorpommern

Vor 60 Jahren, im Februar 1962, sorgte das große Hamburger Hochwasser für Schlagzeilen. 341 Menschen starben, es gab Schäden an rund 400 km Deichen.

In der Geschichte gab es in den vergangenen Jahrhunderten auch an der Ostsee immer wieder große Fluten mit erheblichen Schäden, die bis heute im Gedächtnis der Menschen geblieben sind. So soll die sagenhafte Stadt Vineta im 12. Jahrhundert einem Sturmhochwasser zum Opfer gefallen sein. Die „Allerheiligenflut“ von 1304 bot in den Jahren danach Stoff für Legenden. Dass damals tatsächlich eine Landbrücke zwischen Rügen und Ruden zerstört wurde, ist umstritten.

Die Gristower Wiek, wie wir sie kennen, soll erst durch Sturmfluten 1298 und 1304 entstanden sein. Auch noch im 20. Jahrhundert gab es Veränderungen. Diese Umlagerungen von Sediment durch Wind und Strömungen gibt es immer.

Die ruhigen ersten Jahrzehnte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Küstenveränderungen durch Sturmhochwässer vergleichsweise gering. In den letzten 150 Jahre war das anders, und diese Veränderungen sind besser dokumentiert. 1872, 1905, 1913, 1949, 1954, 1995, 2002 hatten Sturmhochwässer an der Ostseeküste teils dramatische Folgen.

Nicht nur Naturgewalten haben dabei ganze Inseln von der Landschaft getilgt oder Küsten verändert. Auch Menschen haben Anteil daran. Ein gutes Beispiel ist der Große Stubber. Denn Steine wurden an der Küste zum Beispiel für Hafenbauten „gezangt“, in der Folge war der Strand schlechter geschützt. Aber nicht nur Steine waren begehrt.

Großer Stubber für Greifswalder Bauten geopfert

Der Große Stubber ist heute bei Robben sehr beliebt Quelle: DMM Stralsund

Greifswald wuchs nach dem Eisenbahnanschluss 1863 über seine historischen Grenzen hinaus. Die Bauleute benötigten dringend Kies. Auf dem Großen Stubber lagerte qualitativ hochwertiges Material. Trotz lokaler Widerstände und gegen Expertenrat wurden darum 1876, 1877, 1878 und 1879 erhebliche Mengen Sand entnommen. Auch für den Bau des Fliegerhorstes Ladebow erfolgte das in den 1930er Jahren. Heute ist der Große Stubber nur noch eine bei Niedrigwasser trockenfallende Sandbank mit einigen großen Findlingen.

Andreas Mayer vermaß Schwedisch-Pommern

Die Küstenveränderungen sind seit Jahrhunderten Gegenstand von Forschungen, von Kartierungsarbeiten an der Universität Greifwald. Der vielseitige Professor Andreas Mayer (1716 bis 1782), der besonders als Architekt des Hauptgebäudes und Astronom bekannt ist, kartografierte Schwedisch-Pommern. 1769 gab der Mathematikprofessor die erste als zuverlässig geltende Landkarte des Territoriums heraus. Als Grundlage für die Messungen bestimmte Andreas Mayer auf dem zugefrorenen Bodden zwischen Wampen und Freesendorf die Basis für die exakte Messung mittels Triangulation Netze von Dreiecken.

Auch Rudolf Credner (1850 bis 1908), ab 1881 der erste Greifswalder Geografieprofessor überhaupt, befasste sich mit Veränderungen der Küste vor seiner Haustür, so mit der Sturmflut von 1905. Die vorpommersche Küste, ihre Entstehung, ihre Veränderungen blieben auch unter den Nachfolgern ein wichtiges Thema. Schon 1913 verteidigte Otto Theodor in Greifswald seine Dissertation zum Thema „Der Darß und Zingst. Ein Beitrag zur Entwicklung der vorpommerschen Küste“, um ein Beispiel zu nennen.

Ein Ministerpräsident als Küstenforscher

Der spätere Greifswalder Professor für Raumordnung, Alfred Gomolka (1942 bis 2020) legte 1988 eine Dissertation B (Habilitationsschrift) mit dem Titel „Untersuchungen über geomorphologische Veränderungen an den Boddenküsten in den letzten drei Jahrhunderten unter besonderer Berücksichtigung des Greifswalder Boddens“ vor.

Die meisten Bürger unseres Landes werden ihn als ersten Ministerpräsidenten des 1990 wiedererstandenen Mecklenburg-Vorpommern in Erinnerung haben. Aber der gebürtige Schlesier, der in Greifswald Geografie und Germanistik studierte, war nicht nur Politiker, sondern auch Hochschullehrer und als CDU-Mitglied mehrere Jahre Greifswalder Stadtrat für Umwelt und Wasserwirtschaft in der DDR. Von ihm erarbeitete Gutachten wurden noch beim Bau der Nord-Stream-Pipeline verwandt.

Der Biologe und Heimatforscher Henry Witt befasst sich ebenfalls mit den Veränderungen der Küste in der Umgebung von Greifswald. Er hat der OZ unter anderem eine Kopie von Gomolkas Dissertation B zur Verfügung gestellt. Diese wertet auch die Forschungs- und Dokumentationsergebnisse von über 100 Jahren zu den Stumhochwässern an den Boddenküsten Rügens und am Greifswalder Bodden aus.

„Das Wasser sucht sich seinen Weg“, erinnert Henry Witt. 1905 erreichte es zum Beispiel sogar Wackerow, große Teile des Bereichs um die Gristower Wiek wurden geflutet. Das Wasser durchbrach die damalige Fernverkehrsstraße 96 und den Bahndamm. Der Verlauf sei noch heute in Wanderkarten eingezeichnet, so Witt.

Mauer hat die Insel Ruden gerettet

Der Sandtransport kann beeindruckende Mengen erreichen. Gomolka ermittelte für den Norden der Insel Ruden zwischen 1894 und 1966 einen 7,5-fach höheren Wert für den Küstenrückgang im Vergleich zum übrigen Greifswalder Bodden. Bis zur Durchführung von Küstenschutzmaßnahmen erlitt die Insel Veränderungen, die es sonst an der vorpommerschen Küste nicht gab. Um 1845 wurden hier die ersten Buhnen an der südlichen Ostseeküste gebaut. Nach dem Sturmhochwasser von 1904 wurde mit der Errichtung eines Steinwalls für den Nordteil des Ruden begonnen, eine Rettung für die Insel.

Wie der Gomolka in seiner Dissertation B ausführt , führt der Sandtransport in den „Gewinnergebieten“ aber nicht zwingend zu „landfesten Formen“. Das lasse sich zum Beispiel an Koos und Zudar zeigen.

Von Eckhard Oberdörfer