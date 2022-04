Sturmschäden: Buddenhagener Förster spricht von Katastrophe

Buddenhagen

Einigermaßen fassungslos blickt Förster Frank Trodtfeld auf den Wald in seinem Revier Buddenhagen. „Solche Zerstörungen habe ich in meinen 40 Berufsjahren noch nicht erlebt. Das tut schon weh, wenn man das als Förster sieht“, meint der 60-jährige Grünrock.

Die Frühjahrsstürme „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ haben im großen Waldgebiet rechts und links der Bundesstraße 111 ganze Arbeit geleistet. Hektarweise brachten die aus westlicher Richtung wehenden Böen und Windwirbel Bäume zu Fall. Mit dem Einsatz einer Drohne verschaffte sich Trodtfeld einen ungefähren Überblick über die gewaltigen Schäden. „Stellenweise sind regelrechte Schneisen zu sehen, die“, so vermutet der Forstmann, „offenbar durch kleine Tornados entstanden sind.“

Immer im Wettlauf mit dem Borkenkäfer

Insbesondere sind es Fichten und Kiefern, die der enormen Windlast nicht standhielten und nun kreuz und quer auf dem Waldboden liegen oder sich in den Astgabeln ihrer Nachbarn verfangen haben. Aber auch Eichen und Buchen hat es erwischt, wie zum Beispiel im Waldgebiet nahe Steinfurth südöstlich der Bahnlinie Wolgast-Züssow. Auf einer Fläche von vier Hektar wurden hier sowohl Laub- als auch Nadelbäume wie Streichhölzer hingestreckt.

Arbeit ohne Ende: Zwei Harvester wurden geordert, die jetzt im Forstrevier Buddenhagen entwurzelte und abgeknickte Bäume für deren möglichst zügige Vermarktung bergen. Quelle: Tom Schröter

„Wir haben etwa fünf Jahre zu tun, um die Schäden zu beheben und neu aufzuforsten“, meint Frank Trodtfeld. In seinem rund 2000 Hektar umfassenden Forstrevier seien den jüngsten Stürmen mindestens 25 000 Festmeter Wald zum Opfer gefallen. Nun gelte es, das frische Holz möglichst schnell zu bergen: „Denn gesundes Holz wird bevorzugt von Borkenkäfer befallen und damit so gut wie unbrauchbar. „Der Sturm hat uns eine mittlere Katastrophe beschert. Eine starke Vermehrung des Borkenkäfers würde eine volle Katastrophe bedeuten.“

Harvester-Fahrer Veikko Havenstein von der Wald- und Landschaftsbau GmbH aus Spantekow setzt eine neue Sägekette ein: „Die Bearbeitung von Fallholz erfordert höhere Materialkosten, weil hier der Sandanteil höher ist.“ Quelle: Tom Schröter

Seit einigen Tagen sind im Revier zwei Harvester im Einsatz – leistungsfähige Holzerntemaschinen, deren Ausleger die Baumstämme festklammern, entasten, zersägen und ablegen können. Später wird das Rundholz von Rückemaschinen zum Waldrand gebracht und dort für den Abtransport aufgestapelt. Es sei nicht schwer, Käufer zu finden. „Der Rohstoff Holz ist zurzeit stark nachgefragt und daher sind auch die Preise sehr gut“, meint der Förster.

Nachteil: Die schwere Technik verdichtet den Waldboden

Ebenso begehrt sei aktuell effektive Holzerntetechnik. Trodtfeld ist froh, dass von der Wald- und Landschaftsbau GmbH aus Spantekow und von einer Firma aus Slowenien jeweils ein Harvester geordert werden konnte. „Aufgrund der Kriegsereignisse in der Ukraine gab es anfangs Probleme beim Transport der Technik per Tieflader von Slowenien nach Deutschland“, schildert er. Am Ende habe der Transfer aber zum Glück doch geklappt.

Veikko Havenstein vom Auftragnehmer aus Spantekow arbeitet sich seit Montag durch den arg mitgenommenen Buddenhagener Wald, wobei er sein achträdriges, etwa 30 Tonnen schweres Arbeitsgerät durch Fahrgassen manövriert, die im Abstand von 20 Metern angelegt sind. „Die Arbeit mit den Maschinen wird durchaus kritisch gesehen, weil sie zum Beispiel durch ihr Gewicht den Waldboden stark verdichten“, räumt Frank Trodtfeld ein. „Aber ohne sie würden wir die Arbeit gar nicht mehr schaffen. Im ganzen Forstamt Jägerhof haben wir doch nur noch sechs oder sieben Waldarbeiter.“

Revierförster Frank Trodtfeld: „Solche Zerstörungen habe ich in meinen 40 Berufsjahren noch nicht erlebt.“ Quelle: Tom Schröter

Das große Aufräumen dauert viele Wochen

Routiniert agiert Veikko Havenstein in seinem vor eventuell herabstürzenden Baumteilen gesicherten Harvester-Führerhaus. In Windeseile verwandeln sich auch große schief stehende oder gänzlich umgekippte Bäume in gut handhabbare Rundhölzer. „Pro Tag können wir so 200 bis 300 Festmeter Holz bearbeiten“, erklärt Harvenstein, der fünf bis zehn Mal täglich die Sägeketten im Forwarder wechseln muss. „Die Ketten werden bei Fallholz besonders stark beansprucht, weil hier der Sandanteil vergleichsweise hoch ist“, sagt er.

Noch über viele Wochen werden Ernte- und Rückefahrzeuge die Szenerie im Buddenhagener Forstrevier bestimmen. Anschließend müssen auf den kahlen Arealen neue, resistente Baumarten kultiviert werden. Förster Trodtfeld unterstreicht: „Das Fallholz aus dem Wald zu holen, ist eine Sache. Aber die Wiederaufforstung ist die andere Sache und die ist mit mindestens genauso viel Arbeit verbunden.“

Von Tom Schröter