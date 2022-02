Sturmschäden: Wolgaster Wehr musste mehrere umgekippte Birken beseitigen

Wolgast/Heringsdorf

Aufgrund schwerer Sturmböen sind am frühen Donnerstagmorgen Polizei- und Rettungskräfte vermehrt zu Einsätzen gerufen worden. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind in den meisten Fällen Bäume auf die Straßen und Wege gestürzt oder drohten umzustürzen. Kräfte der freiwilligen Feuerwehren, der Straßenmeistereien und der Polizei haben gemeinsam Unfallstellen abgesichert, Gefahren beseitigt und herabgefallene Äste sowie umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt, sodass der Verkehrsfluss wiederhergestellt werden konnte.

Bauzaun fällt auf Polizeiauto

Pech hatten Kollegen des Polizeireviers Heringsdorf: Im Rahmen der Streifentätigkeit im Seebad Alhbeck sorgte eine Windböe dafür, dass gegen 1.50 Uhr ein Bauzaun umkippte und auf einen Funkstreifenwagen des Polizeireviers Heringsdorf fiel. Trotz eines Ausweichmanövers des Fahrers fiel der Bauzaun während der Fahrt auf den vorderen rechten Kotflügel des Polizeiautos und beschädigte diesen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

In Wolgast kippte zunächst am Morgen in der Diesterwegstraße ein Baum um. Die Feuerwehr Wolgast kam zum Einsatz, später beseitigten Mitarbeiter des städtischen Wohnungsunternehmens Wowi die Reste des umgestürzten Baumes. Am Vormittag musste die Freiwillige Feuerwehr Wolgast zu einem weitere Einsatz in die Maxim-Gorki-Straße ausrücken. Dort wurde es erforderlich, dass wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ drei Birken gefällt werden mussten, da bereits in Schieflage waren und umzukippen drohten.

In der Wolgaster Diensterwegstraße musste am Donnerstagmorgen eine Birke beseitigt werden, die durch den Sturm umgekippt war. Mitarbeiter der Wowi räumten sie weg. Quelle: Tilo Wallrodt

In Krien bei Anklam bat die Freiwillige Feuerwehr um polizeiliche Unterstützung. Dort war gegen 6.45 Uhr ein Baum durch den starken Wind entwurzelt worden und auf ein Nebengebäude des Pfarrhauses gekippt. Das Dach des Gebäudes wurde dabei beschädigt, verletzt wurde zum Glück niemand. Insgesamt ist an dem Dach des Gebäudes ein Schaden von 2000 Euro entstanden.

Von Cornelia Meerkatz