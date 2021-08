Sturz mit dem Motorrad: Zwei Personen bei Anklam schwer verletzt

Anklam

Am Montagabend wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung Anklam in Richtung Greifswald (B109/B110) schwer verletzt. Ein 32-jähriger Fahrer eines Motorrades Yamaha befuhr gegen 17.20 Uhr mit seinem Motorrad die Ostseestraße aus Richtung Anklam kommend in Richtung Greifswald.

Auf Höhe der Peenebrücke verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Fahrer und sein 28-jähriger Sozius wurden so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Ostseestraße für eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Von Henrik Nitzsche